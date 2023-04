Rieducare attraverso la bellezza. Idea fantastica della Fondazione Archeologica Canosina

"È un'idea fantastica quella delladi tentare di dare una mano al processo di rieducazione di chi ha commesso degli errori utilizzando la bellezza. In questo caso la bellezza degli scavi archeologici, ma anche il lavoro che è necessario per mantenere o per scoprire nuovi reperti o siti. E qui a Canosa c'è una ricchezza incredibile ancora non totalmente impiegata da parte dei circuiti turistici". Così il presidente della Regione Puglia,, questa mattina a Canosa di Puglia per il convegnoorganizzato dallaAll'incontro erano presenti tra gli altri, anche il viceministro della Giustizia,il sindaco di Canosa,l procuratore della Repubblica di Trani,della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di BAT e Foggia, e il presidente della Fondazione Archeologica Canosina"Questo è anche un esempio di collaborazione istituzionale con la Soprintendenza, il Comune e la Procura della Repubblica di Trani. - ha proseguito- Un esempio di quello che è il concetto che è alla base dell'antimafia sociale così come è stata costruita dalla Regione Puglia in tanti anni e che viene incarnata attraverso la possibilità di avviare al lavoro tutte le persone dell'area penale esterna, cioè tutti quelli che devono scontare la pena ma possono svolgere lavori esterni. Immagino che non mancheranno le richieste di sostegno da parte della regione Puglia, cosa che noi siamo pronti a dare".