Regione Puglia: Il Programma eco-casa è legge

"""Il Programma eco-casa è legge della Regione Puglia, archiviando il vecchio Piano casa e tutte le incertezze normative gravate sulle spalle di cittadini e imprese negli anni passati. Il Consiglio regionale ha approvato un vero e proprio programma strutturale di riqualificazione, rigenerazione e riutilizzo del patrimonio edilizio esistente producendo una serie di importanti effetti positivi sulla sostenibilità ambientale dell'edilizia e di interessanti opportunità per chi opera e vive nelle nostre città. La scelta di agire su immobili esistenti produrrà la riduzione del consumo di suolo, a vantaggio dell'ecosistema urbano, e il calmieramento dei prezzi degli immobili, a vantaggio delle persone economicamente più deboli. Avere una casa o una casa più ampia può voler dire, inoltre, decidere di mettere su famiglia o di allargarla.La legge riconosce e valorizza il protagonismo dei Comuni e del Consiglio comunale, cui spetta il compito di individuare dove consentire gli interventi edilizi e, dunque, attivare il sistema degli ampliamenti e delle demolizioni-ricostruzioni sul patrimonio edilizio esistente. Le delibere comunali, peraltro, potranno anche ridurre i parametri volumetrici e limitare l'applicabilità delle norme del Programma eco-casa. Allo stesso tempo, la riduzione degli ambiti di discrezionalità dei Comuni risponde alla necessità di tutelare i cittadini dalla soggezione nei confronti di amministratori e tecnici, che produce anche fenomeni corruttivi e abusi di potere. Alla Regione spetterà, comunque, la facoltà di controllare e osservare questo processo amministrativo, purché lo faccia in tempi rapidi e certi. La portata, per alcuni versi rivoluzionaria, del Programma eco-casa sarà meglio compresa nel prossimo futuro, quando inizieremo a vedere cantieri aperti, gente al lavoro, palazzi ristrutturati, spazi pubblici funzionali e accoglienti.""" E' la dichiarazione rilasciata dao, presidente della V Commissione Ambiente del Consiglio regionale e relatore della legge