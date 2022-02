Regione Puglia: Grazia Di Bari consigliera delegata per le politiche culturali

Lo scorso anno grazie a una mia proposta, accolta dall'allora assessore Bray, nel bilancio di previsione sono stati stanziati 300.000 euro per la valorizzazione dei siti UNESCO pugliesi di Castel del Monte, dei Trulli di Alberobello e del Santuario di San Michele Arcangelo. Oggi ho ricevuto dalle tre amministrazioni comunali le progettualità per utilizzare quei fondi, 100.000 euro per ogni sito. Sarà realizzata una pista ciclabile dove sarà possibile affittare bici elettriche per completare il percorso fino alla chiesa di Monte Sant'Angelo famosa in tutto il mondo ed è stata istituita una settimana della cultura con i ragazzi delle scuole. Sono previste anche mostre nei trulli per promuovere la bellezza di questi luoghi. Seguirò questi progetti e incontrerò gli operatori culturali e tutti gli attori interessati perché dobbiamo studiare attività per aumentare la domanda di cultura e dare nuovo impulso ad un settore tra i più colpiti da questi anni di pandemia.Così la consigliera regionale,, nominata oggi consigliera delegata per le politiche culturali, il patrimonio materiale e immateriale e la valorizzazione dei borghi.