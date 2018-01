Regione Puglia: approvato Ddl ecotassa

La V commissione consiliare ha approvato oggi a maggioranza il disegno di legge sul"Siamo estremamente soddisfatti - dichiara l'Assessore alla Qualità dell'Ambiente– per l'approvazione del Disegno di Legge nel suo complesso ed in particolare per gli emendamenti per i quali mi sono speso in prima persona, con il supporto della struttura tecnica della Regione, al fine di premiare ulteriormente le comunità pugliesi che si dimostreranno in grado di avviare o proseguire un percorso virtuoso, investendo su sistemi innovativi ed efficaci di raccolta differenziata, e quei Comuni che ospitano discariche o impianti privi di recupero di energia"."Grazie agli emendamenti presentati oggi - commenta- si recepisce quanto determinato dalla legge finanziaria 2018, destinando una quota del gettito del tributo ai Comuni sui cui territori insistono impianti di discarica e di incenerimento, estendendo peraltro le finalità di utilizzo delle risorse da parte dei Comuni e definendo i criteri di ripartizione tra gli stessi. In questo modo sarà possibile compensare i disagi per i territori derivanti per la presenza di tali impianti". "Inoltre - conclude l'assessore alla Qualità dell'Ambiente- è stata approvata unain termini percentuali rispetto ai dati validati del periodo che va da settembre 2016 ad agosto 2017, l'applicazione dell'aliquota validata per il 2013. Grazie a tale norma, ci proponiamo di incentivare concretamente interventi strutturali sul servizio di raccolta dei rifiuti da parte dei Comuni, per incrementare le percentuali di raccolta differenziata e puntare a obiettivi sempre più ambiziosi".