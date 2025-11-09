Regionali 2025: Il centro-destra rappresenta la svolta

Un parterre delle grandi occasioni per l'incontro con ile dei candidati consiglieri della Provincia BAT di Fratelli d'Italia che si tenuto nella serata odierna apresso la Sala Ricevimenti "La Corte di Opaka". Per gli onori casa, sono intervenuti il sindaco di Canosae il segretario cittadino di Fratelli d'Italia,mentre, per le presentazioni dei candidati per le Regionali 2025 in Puglia ha preso la parola l'europarlamentare(Coordinatore Provinciale di Fratelli d'Italia): "Nella Provincia di Barletta Andria Trani Fratelli d'Italia si presenta alle prossime elezioni regionali del 23 e 24 novembre con una squadra forte, radicata e pronta a raccogliere la fiducia dei cittadini. Cinque candidati di valore, espressione autentica dei nostri territori, che incarnano perfettamente lo spirito e i valori del nostro partito". La lista di Fratelli d'Italia nella provincia di Barletta Andria Trani, in ordine alfabetico risulta composta dacommercialista di Andria;avvocato di San Ferdinando di Puglia;responsabile commerciale di una importante azienda che opera nel settore dei servizi alle pubbliche amministrazioni, di Trani;cardiologo di Barlettaavvocato di Bisceglie, consigliere regionale uscente."Abbiamo scelto uomini e donne che conoscono il territorio, - ha tra l'altro detto l'onorevole- che hanno già amministrato con serietà e che hanno dimostrato con i fatti di saper lavorare per la propria comunità. Non portiamo promesse, ma risultati e competenze. Questa lista è la sintesi di un lavoro capillare che in questi anni ha visto Fratelli d'Italia crescere e radicarsi in ogni città della BAT, grazie all'impegno dei nostri segretari cittadini, degli amministratori locali e dei tanti militanti che ogni giorno rappresentano il volto più autentico del partito. Una lista forte a sostegno del candidato presidente Luigi Lobuono – ha aggiunto- che rappresenta la novità e la concretezza che servono alla Puglia È un uomo che viene dal mondo dell'impresa, abituato a risolvere problemi, non a crearli. Con lui vogliamo dare alla nostra regione un governo serio, competente e vicino alla gente, capace di affrontare le vere priorità: migliorare i servizi della sanità distrutta da vent'anni di sinistra, creare lavoro, potenziare le infrastrutture e garantire sicurezza, ma anche affrontare con decisione le gravi difficoltà che vivono oggi gli agricoltori pugliesi, aggravate dalla crisi idrica e da anni di scelte sbagliate. La nostra agricoltura, - ha concluso Ventola - che rappresenta l'anima economica e identitaria della Puglia, va sostenuta con interventi immediati e strutturali, non con promesse a scadenza elettorale."Le priorità del programma sono:costretti a lasciare la Puglia. L'emergenza sanitaria trova la sua sintesi nella mancanza di un adeguato personale sanitario (medici ed infermieri) e nelle lunghe liste di attesa, nello specifico l'assenza di una strategia complessiva. Come hanno evidenziato nei loro interventi l'onorevole, Sottosegretario alla Sanità e Coordinatore Regionale di Fratelli d'Italia e l'onorevoleLunghi applausi hanno accolto il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Pugliaentusiasta della cospicua presenza di gente nonostante la pioggia battente, focalizzandoche "ha bisogno di più lavoro stabile, di tasse più basse, servizi e trasporti più efficienti. Entro i primi 24 mesi creeremo 200mila nuovi posti di lavoro. Inoltre, nei primi sei mesi di governo dimezzeremo drasticamente le liste d'attesa e potenzieremo i pronto soccorso: sono impegni che assumiamo con i pugliesi perché abbiamo verificato di poterli realizzare con certezza. Farò ciò che Decaro continua a promettere pur gestendo la Puglia da 20 anni – ha tra l'altro detto–. La nostra Regione è andata sempre più alla deriva in tutti i settori fondamentali: lavoro, sanità, trasporti, rifiuti, agricoltura, xylella, approvvigionamento idrico e potrei continuare. È tempo di voltare pagina! Questa partita si può vincere, - ha concluso- c'è voglia di cambiare. Andare a votare è un atto d'amore nei confronti dei propri cari e del proprio territorio". E' stato inoltre comunicato che allelainsieme a tutti i leader nazionali del centrodestra per sostenere la candidatura di Luigi Lobuono a presidente della Regione Puglia.Riproduzione@riservata