Grazia Di Bari a Canosa
Regionali 2025: Grazia Di Bari, candidata con AVS

"Per continuare a essere in prima linea sul territorio con Decaro Presidente" La prima dichiaraziazione rilasciata

BAT - venerdì 17 ottobre 2025 15.15
"Ho accolto l'invito di AVS a candidarmi: sarò strumento dei cittadini per salute, ambiente e cultura al fianco di Antonio Decaro". Lo dichiara la consigliera Grazia Di Bari. "Ringrazio Europa Verde - continua Di Bari - i commissari regionali Riccardo Rossi e Rosa D'Amato e i portavoce nazionali Angelo Bonelli e Fiorella Zabatta per avermi chiesto di candidarmi in AVS alle prossime regionali, a sostegno di Antonio Decaro.Così facendo hanno garantito l'esercizio di un diritto previsto dalla Costituzione italiana (art. 51), tutelando la possibilità per ogni cittadino di candidarsi." Grazia Di Bari che lascia il M5S è candidata alle elezioni regionali in Puglia del 2025 nella circoscrizione della provincia di Barletta-Andria-Trani (BAT), con l'Alleanza Verdi e Sinistra. Consigliera regionale uscente, Grazia Di Bari si è distinta negli ultimi anni per il suo impegno costante sui temi ambientali, culturali e della sostenibilità. Ha promosso numerose iniziative per la tutela del territorio e della salute dei cittadini, intervenendo con decisione su questioni cruciali come la discarica di Tufarelle, la vicenda delle polveri giallo-arancioni a Barletta, e la necessità di un maggiore controllo sulle emissioni e le fonti di inquinamento nella BAT. Parallelamente, ha lavorato con passione per la valorizzazione del patrimonio culturale e naturale della Puglia, sostenendo progetti legati alle Vie Francigene e ai cammini storici, nella convinzione che il turismo sostenibile e diffuso possa essere uno strumento di sviluppo rispettoso dell'ambiente e delle comunità locali.
