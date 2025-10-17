Regionali 2025: Grazia Di Bari, candidata con AVS

"Ho accolto l'invito di AVS a candidarmi: sarò strumento dei cittadini per salute, ambiente e cultura al fianco di Antonio Decaro". Lo dichiara la consigliera"Ringrazio Europa Verde - continua- i commissari regionali Riccardo Rossi e Rosa D'Amato e i portavoce nazionali Angelo Bonelli e Fiorella Zabatta per avermi chiesto di candidarmi in AVS alle prossime regionali, a sostegno di Antonio Decaro.Così facendo hanno garantito l'esercizio di un diritto previsto dalla Costituzione italiana (art. 51), tutelando la possibilità per ogni cittadino di candidarsi."che lascia il M5S è candidata alle elezioni regionali in Puglia del 2025 nella circoscrizione della provincia di Barletta-Andria-Trani (BAT), con l'Alleanza Verdi e Sinistra. Consigliera regionale uscente,si è distinta negli ultimi anni per il suo impegno costante sui temi ambientali, culturali e della sostenibilità. Ha promosso numerose iniziative per la tutela del territorio e della salute dei cittadini, intervenendo con decisione su questioni cruciali come la discarica di Tufarelle, la vicenda delle polveri giallo-arancioni a Barletta, e la necessità di un maggiore controllo sulle emissioni e le fonti di inquinamento nella BAT. Parallelamente, ha lavorato con passione per la valorizzazione del patrimonio culturale e naturale della Puglia, sostenendo progetti legati alle Vie Francigene e ai cammini storici, nella convinzione che il turismo sostenibile e diffuso possa essere uno strumento di sviluppo rispettoso dell'ambiente e delle comunità locali.