Radicamento territoriale e prospettiva politica

Quello della BAT, con la sola parziale eccezione delle zone costiere, è un territorio progressivamente abbandonato e condannato al declino.fa e ho visto la popolazione decrescere, la sanità locale smantellata, il trasporto amputato, e soltanto i tumori aumentare. Questi sono i risultati tutt'altro che casuali di precise scelte politiche. All'inizio capitava che qualcuno mi chiedesse, complice la mia persistente inflessione romana:Un po' divertito stavo al gioco, ma rispondevo che non volevo stare da un'altra parte, che è qui che io ho trovato tutto. E così, senza aver mai smesso di essere romano,Penso alla mia come a unmai per sottrazione.a chi può riceverlo, anche quando è difficile, e non sentirsi sprecati, come capita agli odierni cosmopoliti che si pensano sempre destinati ad altro di meglio.Nel frattempo si è approfondito anche il mio incontro con il Socialismo, e con Risorgimento Socialista, che mi ha mostrato il carattere sempre attuale della questione meridionale e il suo legame inscindibile con la questione sociale. Il modello pugliese attuato negli ultimi venti anni dal sistema di governo e di potere del centro-sinistra mostra benissimo questa intima connessione:Ho così deciso di accettare la candidatura a consigliere regionale connelle circoscrizioni elettorali della BAT e di Bari. Insieme a Risorgimento Socialista, la lista è sostenuta dal Partito Comunista Italiano, da Potere al Popolo e da ampi settori dei movimenti per la Pace e per l'ambiente.Candidarsi per l'assemblea elettiva regionale significa farsi carico di istanze sia di rappresentanza territoriale che di prospettiva politica complessiva.. Servono entrambe queste componenti, che non possono essere separate, e che non dovrebbero andare ciascuna per conto proprio.Dal mio punto di vista, non può bastare avere radici nel proprio luogo se poi si appoggiano in concreto i referenti politici degli interessi privati che lo hanno distrutto. Se poi si appoggia il centro-sinistra. Ma l'alternativa c'è, sia al centro-sinistra che alla Destra.Anzi, i canosini possono scegliere una candidatura espressione del territorio senza che questo significhi fare i portatori d'acqua per Decaro e per il centro-sinistra.Iltutti i pugliesi hanno la possibilità di operare una scelta netta di discontinuità rispetto alle politiche mercantili degli ultimi vent'anni.che da troppo tempo depredano i territori e le loro economie. Un voto di riscatto e di dignità per restituire diritti e spazi di partecipazione alle classi lavoratrici e popolari, ai dissidenti, a chi è stato scientemente lasciato ai margini. L'unico voto utile.insegnante, candidato nelle circoscrizioni della BAT e di Bari per Puglia Pacifista e Popolare.