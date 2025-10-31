Qui ci aspetta una grande battaglia politica

De Santis a Canosa di Puglia
Politica

Canosa - venerdì 31 ottobre 2025 14.27
«Un nuovo inizio e un nuovo corso per la politica, a Canosa di Puglia e in tutta la BAT». È quello che ha annunciato il segretario regionale del PD, Domenico De Santis, candidato al Consiglio regionale, inaugurando ieri sera il suo comitato elettorale a Canosa di Puglia. «Canosa, in passato, è stata il cuore pulsante del territorio, al centro della politica regionale e nazionale, oggi non è più così. Lo spopolamento è un fenomeno che l'ha colpita moltissimo negli ultimi dieci anni, e non soltanto Canosa. Questa città e tutta la BAT meritano una classe dirigente all'altezza dei bisogni e delle aspettative di chi vive in questa provincia, una battaglia di civiltà e progresso, per fermare i giovani che vanno via, per costruire una industria della cultura e del turismo, per risollevare le sorti dell'industria manifatturiera, per ridare linfa alle imprese, aumentare i salari di chi lavora con stipendi al limite della povertà». Ha tra l'altro dichiarato De Santis: «Qui la politica deve tornare al servizio delle persone, dobbiamo raccogliere le risorse regionali e, soprattutto, utilizzarle per le strade, per le infrastrutture, per migliorare il presente e costruire il futuro». Ha proseguito il segretario del PD: «A Canosa ci aspetta una grande battaglia politica per iniziare a lavorare, dal 25 novembre, alle prossime elezioni amministrative. Il nostro obiettivo è essere la prima forza politica per costruire in questo territorio una rete di sindaci e amministratori, per fare della sesta provincia, la Bat, una grande provincia. In questi anni non è stato così ma le cose possono e devono cambiare, si inverte la direzione e si va verso un futuro di sviluppo e occupazione. Questo territorio va difeso, ascoltato, risanato anche dal punto di vista ambientale. L'agricoltura va sostenuta, la crisi idrica va affrontata con interventi infrastrutturali importanti come i dissalatori. La politica deve tornare a occuparsi di questo e non limitarsi a gestire il consenso elettorale, togliendo e non offrendo opportunità al territorio e ai cittadini e alle cittadine. Per questo voglio battermi, - ha concluso De Santis - per voi e per tutta la BAT». Per le Regionali in Puglia che si terranno il 23 e 24 novembre, nella lista PD della BAT sono candidati : Domenico De Santis, segretario regionale dei DEM; Debora Ciliento; Antonella Cusmai; Giuseppe Paolillo e Giovanni Vurchio.
