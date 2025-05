Quando arte e scienza si incontrano per raccontare la sostenibilità

arriva alun appuntamento imperdibile per tutti gli amanti della cultura e dell'innovazione editoriale. Ilpresso lo stand della Regione Puglia, sarà presentato questa graphic novel unica nel suo genere, capace di fondere arte e scienza per raccontare la sostenibilità in modo innovativo, emozionante e coinvolgente. Scritta e illustrata da"Tramonti di speranza" non è solo un fumetto, ma un vero e proprio strumento educativo che invita i lettori di tutte le età a riflettere sul proprio rapporto con l'ambiente e sull'importanza di agire per il futuro del pianeta. La storia si sviluppa in un mondo che richiama da vicino la nostra realtà, con un gruppo di giovani protagonisti che, affrontando sfide quotidiane e seguendo i principi delle "10 Regole del Green", scoprono come anche i gesti più semplici possano contribuire a un cambiamento concreto e duraturo. Tra colpi di scena, emozioni forti e momenti di riflessione, la graphic novel accompagna il lettore in un viaggio che non è solo narrativo, ma anche personale, spingendolo a interrogarsi sul proprio ruolo nella salvaguardia del pianeta. Ogni tavola, impreziosita da un'estetica accattivante e dettagli curati, amplifica il messaggio del fumetto, rendendolo un'esperienza immersiva che parla direttamente al cuore e alla mente.Nato dall'evento "Le 10 Regole del Green", organizzato dall'Università di Foggia, il progetto è il risultato di una straordinaria sinergia tra il mondo accademico e quello artistico. La collaborazione tra il Learning Sciences institute (LSi) dell'Università di Foggia, diretto dalla prof.ssa Giusi Antonia Toto, e il fumettista Giuseppe Guida ha dato vita a un'opera che, grazie alla fusione tra rigore scientifico e creatività, riesce a trasformare concetti complessi e dati in una narrazione appassionante e facilmente comprensibile. "Tramonti di speranza" è un esempio virtuoso di come l'arte possa diventare un potente strumento per la divulgazione scientifica e per sensibilizzare il pubblico su temi di fondamentale importanza come la sostenibilità e la tutela dell'ambiente. Lasottolinea l'importanza di questo progetto: "Essere al Salone Internazionale del Libro di Torino, nello stand della Regione Puglia, è un'occasione straordinaria per condividere il nostro messaggio con un pubblico ampio e variegato. Con "Tramonti di speranza", abbiamo voluto creare un'opera che non solo intrattiene, ma ispira e invita all'azione. Questa graphic novel è pensata per le nuove generazioni, ma riesce a parlare anche agli adulti, dimostrando che la sostenibilità è un tema universale che riguarda tutti noi. Speriamo che questa storia possa accendere nei lettori una nuova consapevolezza e la voglia concreta di fare la propria parte per il pianeta".non è solo un racconto, ma un invito a guardare il mondo con occhi diversi e a comprendere che ogni piccolo gesto può avere un impatto enorme. Il fumetto dimostra come la narrazione visiva possa superare barriere culturali e linguistiche, raggiungendo un pubblico trasversale e trasformando i lettori in protagonisti del cambiamento. Grazie al suo linguaggio universale, fatto di immagini e parole,riesce a coinvolgere ed emozionare, aprendo un dialogo tra generazioni e ispirando azioni concrete per un futuro più verde. Durante il Salone Internazionale del Libro di Torino, la graphic novel sarà disponibile presso lo stand della Regione Puglia, dove il pubblico avrà l'opportunità di scoprire da vicino questa straordinaria opera e incontrare i suoi autori. Inoltre, sarà possibile acquistare il fumetto nelle principali librerie italiane e online. Non perdere l'occasione di lasciarti ispirare da una storia che combina avventura, emozione e impegno per il pianeta.