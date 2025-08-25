Qualità, identità e innovazione per il futuro del settore olivicolo

. A confermarlo è statodi Olio Intini, eccellenza dell'olivicoltura pugliese, che la scorsa domenica 24 agosto ha aperto laL'incontroospitato da Tenute Il Mandrione, è stato un momento di confronto costruttivo, durante il quale i partecipanti hanno ascoltatoun'azienda a conduzione familiare con sede tra Alberobello e la Valle d'Itria, protagonista assoluta nell'olivicoltura italiana. «La nostra è la storia di una famiglia che da tre generazioni produce olio extravergine di oliva di qualità senza compromessi. Sono convinto che in tutta Italia, in tutti i settori dell'agroalimentare e nello specifico in quello olivicolo, le sfide del futuro si giocheranno su terroir, biodiversità, qualità e identità.» Ha dichiaratoche insieme adirettrice organizzativa dell'evento, ha guidato la degustazione di due suoi oli. Quest'ultimo ha valso all'azienda il prestigiosoper il lavoro di tutela e interpretazione del territorio.«Durante queste giornate scopriremo l'olio extra vergine di oliva in tutte le sue declinazioni e approfondiremo quelle che sono le caratteristiche peculiari degli extra vergine del Gargano.» Ha sottolineatoche con "La Settimana dell'Olio" mira a far conoscere quanto più possibile il prodotto principe dell'agricoltura viestana. Entusiasta di inaugurare laanche l'Assessore all'Agricoltura del Comune di Vieste Gaetano Paglialonga: « Quest'anno abbiamo registrato un aumento degli espositori e una partecipazione straordinaria, con la maggior parte delle attività già sold out prima dell'inizio dell'evento. Questo è un motivo di grande orgoglio e soprattutto un segnale di crescita e di attenzione verso un prodotto identitario come l'olio extra vergine di oliva, che rappresenta la cultura, la tradizione e il futuro del nostro territorio».La prima giornata dell'evento - organizzato dal Comune di Vieste con il contributo della Regione Puglia, con il patrocinio di Provincia di Foggia, GAL Gargano, Slow Food Gargano - ha permesso ai partecipanti di vivere la suggestiva esperienza di pesca dal Trabucco di Santa Croce dove si è svolta la degustazione guidata di oli EVO con Sabrina Pupillo e con il presidente dell'associazione La Rinascita dei Trabucchi storici Matteo Silvestri.Al tramonto, su una delle più belle terrazze dell'antico borgo ottocentesco di Vieste, il ViestHouse B&B, si è tenuta la masterclass "MixOilogy", dedicata ai cocktail all'olio extra vergine, con il bartender Riccardo Santovito e la giornalista e assaggiatrice turca Elvan Uysal, in collaborazione con Gargano Dry Gin e Orsini Soda. Un'occasione speciale per avvicinare il mondo dell'olio anche ai più giovani.A chiudere la prima giornata de "La Settimana dell'Olio" è stata la presentazione dell'innovativo "Progetto Biodiversità: Kefir di mandorla & Olio" a cura di Nerina Di Nunzio, esperta in Food Design ed ex-Direttore Marketing per Gambero Rosso, e di Pasquale Venerito, referente del progetto e ricercatore del Centro di Ricerca, Sperimentazione e Formazione in Agricoltura (CRSFA) "Basile Caramia" di Locorotondo. L'ITS Academy AgriPuglia, in collaborazione con il CRSFA "Basile Caramia", sta portando avanti un progetto dedicato alla salvaguardia e la valorizzazione della biodiversità di frutti antichi pugliesi, studiando le ipotesi di trasformazione che meglio fanno esprimere questi frutti.«Nel lavoro svolto sul territorio pugliese, dal Gargano fino al Salento, sono state recuperate ben 250 varietà di mandorle diverse che rischiavano di scomparire e che ora sono state inserite nei campi di conservazione. Alcune di queste varietà presentano un alto contenuto di sostanze grasse o vitamine, il che le rende particolarmente adatte all'industria agroalimentare o per la trasformazione in latte, yogurt di mandorla o kefir», ha spiegato Venerito.Durante la serata è stato possibile assaggiare tre tipologie di kefir ottenute dalla fermentazione di latte di mandorla realizzato con le varietà Calìa, Montrone e Ferrara, ciascuna abbinata a un diverso olio extra vergine di oliva.«Siamo abituati a comprare sempre lo stesso tipo di frutta, ma in realtà ne esistono molte varietà. Grazie a questo progetto, un frutto che può non essere attraente per il consumatore e quindi difficile da posizionare sul mercato fresco - ad esempio per la piccola pezzatura - potrà trovare nuova vita nella produzione di prodotti trasformati», ha sottolineato Nerina Di Nunzio.IL PROGRAMMA CONTINUA FINO AL 28 AGOSTOsi parte alle ore 10.30 al Villaggio Elisena con Olio De Carlo, una delle aziende simbolo dell'extravergine pugliese, che sarà protagonista di "A tu per tu con il produttore". Una realtà che, da generazioni, produce olio DOP e biologico con cura artigianale e una visione sostenibile che punta all'innovazione. Premi come "Miglior Olio 2025" dalla guida Flos Olei ne attestano l'eccellenza.Nel pomeriggio alle ore 18.00 all'Agriturismo Le Fronde si andrà alla scoperta degli abbinamenti olio-cibo con Giuseppe Cupertino, presidente della Fondazione Italiana Sommelier Puglia.Michele Siniscalchi Montereale e Nicolangelo Marsicani, tecnici esperti dell'associazione Oleum, guideranno la Tasting Experience, in programma alle ore 20.30 a Marina Piccola, raccontando e facendo assaggiare gli extra vergini vincitori del concorso Mignola d'Oro - Gargano Extra Virgin Olive Oil Awards (organizzato dal Comune di Vieste per celebrare l'eccellenza dell'olio extravergine di oliva del Gargano).Si apre all'insegna del benessere la giornata di martedì 26 agosto, alle ore 8.00, con la meditazione di consapevolezza mindfulness tra gli uliveti secolari dell'Oliveto Medina e la guida di Nerina Di Nunzio, esperta di crescita personale. Alle ore 10.30 la prof.ssa Antonia Tamborrino, docente di macchine e impianti e meccanica agraria presso l'Università degli Studi di Bari, guiderà la visita al frantoio dell'Oleificio San Luca per far capire "Come nasce un extra vergine". "Bruschetta vs Merendina" è il nome scelto per il laboratorio di assaggio e sana alimentazione per bambini a cura dell'Associazione Pandolea Donne dell'Olio e con la presenza della presidente del Consorzio Olio di Puglia IGP Maria Francesca Di Martino (insignita dal Ministero del titolo di "Maestro dell'Arte Olivicola Italiana"), in programma alle ore 17.00 all'Agriturismo I Tesori del Sud. La giornalista del Gambero Rosso Mara Nocilla guiderà l'assaggio dei sottoli pugliesi con "Il boccaccio: l'E.V.O. nel barattolo", alle ore 20.00 a Marina Piccola. Scopriremo qual è il ruolo dell'olio extravergine di oliva in una conserva, perché è fondamentale conoscerne le caratteristiche e quali sono i principi base per preparare una conserva sicura.La novità della 9^ edizione, caratterizzata dall'apertura ai Paesi Baltici, andrà in scena nella giornata di mercoledì 27 agosto. I giornalisti gastronomici lituani Paulius Jurkevicius e Jurgita Jurkevicione saranno protagonisti, alle ore 10.00 presso il Centro Vacanze Crovatico, di un incontro dedicato all'analisi del mercato, della comunicazione e delle opportunità dell'extra vergine di oliva nei Paesi Baltici. La sera, alle 20.30 a Marina Piccola, ci sarà lo show cooking "La cucina lituana incontra l'extra vergine del Gargano", con l'abbinamento di piatti lituani agli oli extra vergini di oliva del Gargano, a cura del giornalista gastronomico lituano Paulius Jurkevicius e dell'associazione Cuochi Gargano e Capitanata. Di "Pane e Olio" si parlerà, alle ore 11.30 al Centro Vacanze Crovatico, con Antonio Cera, fondatore di Grani Futuri, e Francesco Arena, fondatore del Forno e Focacceria Arena, celebre per l'uso di farine da grani antichi siciliani, premiato "Miglior Fornaio Best in Sicily" e presente nelle guide Gambero Rosso e Identità Golose. Imperdibile il concerto di musica classica tra gli ulivi secolari in programma alle ore 17.00 presso l'Azienda Agricola Biologica Primofiore.Ad aprire l'ultima giornata de La Settimana dell'Olio, giovedì 28 agosto alle ore 9.00 presso l'Azienda Agricola Agalliu Eralda, sarà la passeggiata tra gli ulivi secolari con la guida del dottore forestale Giovanni Russo e il workshop con aperitivo e degustazione di extra vergine da ulivi secolari Presidio Slow Food (in collaborazione con Slow Food Gargano). Nello stesso luogo, alle ore 11.00, ci sarà l'incontro "A tu per tu con FIOI" (Federazione Italiana Olivicoltori Indipendenti), la rete nazionale di produttori che difende la qualità artigianale, la biodiversità e l'identità degli oli extravergini italiani. Sarà presente anche il presidente FIOI Filippo Legnaioli. Per "Pizza in Piazza" e l'abbinamento olio extra vergine di oliva e pizza, alle ore 19.30 a Marina Piccola, ci sarà Diego Vitagliano tra i migliori pizzaioli del mondo (3 spicchi Gambero Rosso), maestro di impasti e innovazione, vincitore del titolo di migliore pizza del mondo nella classifica 50 Top Pizza World 2023, nel 2025 ha ricevuto diversi riconoscimenti tra cui "Identità di Pizza" a Identità Milano. Dialogherà con lui Luciano Pignataro, firma autorevole del giornalismo enogastronomico italiano. L'incontro è organizzato in collaborazione con l'Associazione Pizzaioli Garganici. A chiudere la 9^ edizione dell'evento sarà il talk "La Settimana dell'Olio e Mignola d'Oro: percorsi virtuosi dei produttori garganici", alle ore 21.00 a Marina Piccola, che vedrà l'intervento della senatrice Gisella Naturale, del dott. Michele Antonio Tabacco direttore del Consorzio di Bonifica montana del Gargano, della direttrice organizzativa de La settimana dell'Olio Sabrina Pupillo, dell'assessore all'Agricoltura Gaetano Paglialonga e di produttori virtuosi del Gargano.Tutti i giorni dal 24 al 28 agosto, a partire dalle ore 20.00, Marina Piccola ospiterà il Mercatino dei Produttori: un'occasione imperdibile per assaporare gli oli extra vergine di oliva più pregiati del Gargano e scoprire i segreti dei produttori. Saranno sedici le casette che ospiteranno Agri-Costella, Olio della Valle, Le Fronde, Purofiore, Tenute Il Mandrione, Latorre Paolo, Valle degli Ulivi, Oliveto Medina, Primofiore, Antichi Ulivi, Fratelli Spina, I Tesori del Sud, Oleificio San Luca, Pupillo Pierpaolo, Luca Lopriore, Oleum mio. Inoltre una casetta sarà dedicata a Slow Food Gargano e ai produttori aderenti alla rete. Ogni sera, inoltre, ci sarà musica live nella piazza di Marina Piccola.Partner dell'evento sono Fondazione Grani Futuri, Associazione La Rinascita dei Trabucchi Storici, Associazione Cuochi di Gargano e Capitanata, Oleum Associazione Professionale Internazionale Assaggiatori Olio di oliva, Associazione Pizzaioli Garganici, Associazione Pandolea.Media partner della 9^ edizione de "La Settimana dell'Olio" è FoodConfidential. Sponsor tecnici dell'evento sono: Acqua Orsini, Tesori d'Apulia, Gargano Dry Gin e Cianfano.Tutte le attività sono gratuite, con posti limitati e prenotazione obbligatoria (al numero 320.3869243)