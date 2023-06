Puglia: Interventi di valorizzazione del patrimonio archeologico pugliese

Il 12 giugno 2023, la Giunta regionale ha approvato la delibera che stanzia 14 milioni di euro di fondi FESR per il finanziamento di interventi per la valorizzazione e la diffusione della conoscenza di aree e parchi archeologici nella disponibilità di Enti locali, mediante interventi di messa in sicurezza e recupero, interventi per l'accessibilità e la fruizione del patrimonio archeologico presente nelle medesime aree, per garantire continuità alle attività di ricerca archeologica e finalizzandone in ogni caso gli esiti alla valorizzazione e promozione del patrimonio archeologico venuto alla luce con la realizzazione di veri e propri Laboratori di fruizione e Archeofficine. L'Avviso, approvato in data 13 giugno 2023 e pubblicato sul BURP il 15 giugno 2023, si rivolge prioritariamente ad Enti locali (Comuni, Province, Città Metropolitana), quali soggetti pubblici ed enti proprietari o che hanno la disponibilità di siti archeologici ovvero di reperti archeologici e beni di rilevante interesse culturale presenti o rinvenuti in aree con vincolo archeologico, destinati stabilmente alla fruizione culturale pubblica.Ciascun progetto candidato deve avere unae non superiore a 1.000.000,00 e, soprattutto, gli interventi previsti devono essere dimensionati in modo tale da rendere il progetto interamente fattibile, sia per l'attivazione del cantiere entro il 31.10.2023 sia per la realizzabilità di tutte le azioni progettuali entro i 12 mesi dal suo avvio. Saranno ammissibili anche progetti già avviati alla data di presentazione della candidatura e per i quali le ricerche archeologiche ovvero i lavori di allestimento per la fruizione del patrimonio archeologico sono ancora in corso. "Non conoscevamo altro modo perdice il Direttore del Dipartimento Cultura e Turismo della Regione,– che si celebrano in tutta Europa e in Italia tra il 16 e il 18 giugno, che mettere a terra per l'intero territorio pugliese una opportunità così significativa di valorizzazione del patrimonio archeologico, e concepita in termini innovativi nelle finalità ed efficienti nelle procedure".Le sfide che questo Avviso pone sono diverse: la prima di carattere procedurale, impegna in egual modo i Comuni a selezionare interventi con progettazione già di elevato dettaglio e con immediata cantierabilità e la Regione ad avviare tempestivamente le attività di istruttoria e selezione grazie alla procedura "a sportello"; la seconda sfida è di carattere progettuale sollecitando gli Enti Locali a guardare ai siti archeologici, non solo come attrattori al centro di circuiti culturali e turistici di rilievo, ma anche come attivatori di processi di conoscenza, di inclusione e di partecipazione delle comunità locali alla valorizzazione degli stessi patrimoni e al rafforzamento dell'identità collettiva, che passa attraverso la conoscenza della storia dei luoghi e delle espressioni artistiche e manifestazioni culturali e religiose che l'hanno attraversata. Particolarmente premiante quindi la dimensione di accessibilità e inclusività dei siti, e l'impiego di nuove tecnologie per una fruizione immersiva e interattiva, quindi più attrattiva per target diversificati di pubblico, e capace anche di accogliere contaminazioni artistiche e culturali."In Puglia sono presenti almeno 125 siti già oggetto di scavi archeologici e rinvenimenti reperti archeologici o resti di grande interesse storico-culturale e scientifico, e 15 siti in cui negli ultimi anni sono state realizzate attività di ricognizione assai promettenti rispetto alla possibilità di avviare nuove campagne di scavo. L'obiettivo di questo Avviso è supportare gli Enti locali, in piena collaborazione con le Soprintendenze Archeologia Belle Arti e Paesaggio competenti territorialmente, innanzitutto nel rendere fruibili siti e allestire spazi museali per valorizzazione patrimonio archeologico altrimenti solo custodito negli archivi e nei depositi del Ministero o delle università che hanno supportato scientificamente gli scavi, senza che possa vedere la luce e che possa essere reso fruibile per le comunità locali, per gli studiosi e i ricercatori, per i visitatori e i turisti. Peraltro – aggiunge la consigliera delegata alla Cultura– sosterremo volentieri anche enti locali che vogliano dare seguito a campagne di scavo già avviate o per l'emersione di patrimonio archeologico già rinvenuto e ricoperto per assenza di ulteriori fondi".Le candidature progettuali potranno essere presentate dai Comuni a partire dal 25 giugno (decimo giorno successivo alla pubblicazione) e fino al 4 agosto 2023 con il supporto di un formulario e di uno schema di domanda già allegati allo stesso Avviso, e la Sezione Tutela e Valorizzazione dei Patrimoni Culturali in seno al Dipartimento Cultura e Turismo fa già sapere che le attività di istruttoria e di valutazione cominceranno parallelamente all'arrivo delle prime domande per assicurare tempi celeri di riscontro agli Enti Locali e la maggiore efficienza possibile nell'utilizzo dei fondi FESR e nei relativi tempi di spesa.