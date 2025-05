Puglia: Ingressi gratuiti nei luoghi della cultura.

In questo lungo weekend saranno due le occasioni culturali con ingresso gratuito: ilprima domenica del mese, ein occasione dellaQuando i visitatori hanno maggiore tempo libero, la cultura si rende ancora più accessibile. Diverse le proposte culturali presentate, fra cui la mostra "RiScoperte. Luci e ombre del collezionismo" allestita nel Grottone del Palazzo Jatta a Ruvo di Puglia, inauguratasi nei giorni scorsi, che espone preziosi reperti archeologici ritrovati grazie a recuperi, sequestri e donazioni seguiti dalla Procura della Repubblica e dal Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, assegnati alla Puglia in base alla presumibile provenienza. Il prossimo 2 giugno sarà anche occasione per partecipare alle visite accompagnate dal personale del Museo archeologico nazionale e Castello di Gioia del Colle, in programma alle ore 11.00 e alle ore 17.00 (previa prenotazione) e alla visita guidata al Parco archeologico di Monte Sannace a cura della professoressa Donatella Nuzzo e dell'equipe di scavo UniBa-DIRIUM, per la presentazione dei dati dello scavo in corso di svolgimento sull'acropoli (ore 10.30).Di recente, ilsi è rinnovato con le mostre sia nell'androne che all'interno diin Via John Fitzgerald Kennedy n. 18. Le ultime novità narrano la storia, l'archeologia, la cultura multimediale attraverso una progettazione integrata utilizzando tecnologie di Spatial Augmented Reality con video mapping e proiezioni sui modelli 3D. A primo impatto sono capolavori multimediali, unici nel Sud Italia, l'apice di un percorso progettuale, "una summa" che raggiunge una potenza espressiva mai vista prima mediante narrazioni visuali, tattili e auditive, studiate nei dettagli per far conoscere la Storia, l'immenso patrimonio archeologico di Canusium, arricchito dalle conoscenze sulla ceramica policroma tipica di Canosa in due lingue. L'allestimento è stato affidato allo Studio Glowarp dell'architetto Donato Maniello che ne ha curato e ideato i contenuti con la dottoressa Lorena Cangiano, mentre, la Direttrice del Museo Archeologico Nazionale di Canosa di Puglia, Anita Rocco è la Responsabile Unica del Progetto e della Direzione Scientifica. Il«Siamo pronti ad accogliere un pubblico sempre più numeroso e interessato - commenta il Delegato alla Direzione regionale Musei nazionali Puglia, architetto– Considerata l'affluenza registrata nelle ultime settimane e consapevoli che il lungo ponte possa incoraggiare molti visitatori a programmare itinerari nuovi, offriamo la possibilità di fruire dei nostri luoghi della cultura anche di lunedì, consueta giornata di chiusura in molti siti, grazie alla consueta disponibilità di tutto il personale». Per il programma e gli orari di apertura di tutti i luoghi della cultura della Direzione e per ulteriori informazioni consultare il sito istituzionale.