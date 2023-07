Puglia : Consiglio regionale concluso per mancanza del numero legale

"Dopo un'ora e mezza di conferenza dei capigruppo e quattro ore di Consiglio regionale ecco che come sempre la maggioranza fa venir meno il numero legale. Siamo riusciti ad approvare solo dei debiti fuori bilancio (in questo caso i numeri la maggioranza li trova!), ma subito dopo(meglio conosciuta come legge Delli Noci), che ci ha visto sempre contrari perché la consideriamoda parte del presidente Emiliano e della sua maggioranza.come l'elezione del garante dei disabili, la soluzione delle liste di attesa e provvedimenti che riguardavano le case popolari, vale a dire tutti i problemi che riguardano davvero i pugliesiOra torneremofra circa due mesi: è indubbio che anche oggi la maggioranza di Emiliano ha scritto l'ennesima brutta pagina. Noi di Fratelli d'Italia siamo rimasti in aula fino alla fine, anzi abbiamo fatto un appello perché i consiglieri di maggioranza tornassero in aula e si continuasse il Consiglio regionale, perché siamo convinti che il dovere di ogni consigliere regionale, sia di maggioranza sia di opposizione,E' la dichiarazione rilasciata dal presidentea nome dell'intero gruppo di Fratelli d'Italia a margine dell'ennesimo Consiglio regionale concluso per mancanza del numero legale.