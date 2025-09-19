Lopane
Lopane
Turismo

Puglia : Cambia l’organizzazione turistica con le Destination Management Organization

La dichiarazione dell’assessore al Turismo della Regione Puglia, Gianfranco Lopane

Puglia - venerdì 19 settembre 2025 11.28
"Una giornata storica per il turismo pugliese: il Consiglio regionale ha approvato la legge che introduce le Destination Management Organization (DMO), uno strumento che consegna alla nostra regione un modello di governance moderno e capace di valorizzare al meglio i nostri territori". Così l'assessore al Turismo della Regione Puglia, Gianfranco Lopane, commenta con soddisfazione l'approvazione in Aula, nella seduta dello scorso 18 settembre, dell'emendamento che porta a compimento il progetto partecipato "Puglia Destination Go", voluto e promosso dall'Assessorato al Turismo e portato a termine in un anno di attività. "Le DMO non sono più un'idea astratta – prosegue Lopane, ma il risultato concreto di un percorso di partecipazione dal basso. Un anno di dieci tappe territoriali, momenti di confronto, decine di amministrazioni locali e operatori privati coinvolti in un processo di ascolto vero, giornate studio con associazioni di categoria e amministratori pubblici: oggi quell'impegno trova il suo riconoscimento in una legge che riforma l'organizzazione turistica e mette la Puglia in linea con altre destinazioni virtuose".

Le DMO saranno soggetti intermedi tra Regione e territori, organizzazioni composte da pubblico e privato, che metteranno dunque in rete Agenzie regionali, Comuni, Camere di commercio, associazioni di categoria e operatori turistici privati, utili a promuovere e coordinare le diverse realtà turistiche per governare i flussi e sviluppare i prodotti turistici: "Nasceranno su impulso dei territori – chiarisce Lopane – a cui affiancheremo misure di sostegno, accompagnamento e formazione continua. È un modello che restituisce protagonismo a chi vive quotidianamente il turismo, creando alleanze e sinergie nuove".
Per l'assessore, l'approvazione rappresenta anche una base solida per affrontare le sfide future: "Dalla digitalizzazione alle competenze, dall'impatto del cambiamento climatico ai nuovi trend di viaggio, questa legge ci permette di guardare avanti con strumenti adeguati. Non è un punto di arrivo, ma l'inizio di una stagione nuova per il turismo pugliese."

"Ringrazio – conclude Lopane tutti coloro che hanno contribuito a questo risultato e rivolgo un appello alle forze politiche, alle associazioni di categoria, agli operatori e alle comunità locali: continuiamo a lavorare insieme, perché la Puglia ha ora le condizioni per crescere ancora e diventare un modello nazionale di innovazione turistica".
  • Turismo
  • Assessore Lopane
Una bicicletta per: spostarsi in sicurezza, creare economia e vivere meglio le nostre città
18 settembre 2025 Una bicicletta per: spostarsi in sicurezza, creare economia e vivere meglio le nostre città
Agricoltura: Al via le visite mediche preassuntive in favore di lavoratori e lavoratrici
18 settembre 2025 Agricoltura: Al via le visite mediche preassuntive in favore di lavoratori e lavoratrici
Altri contenuti a tema
Le cozze tarantine sono sicure, patrimonio identitario ed economico della nostra comunità Amministrazioni ed Enti Le cozze tarantine sono sicure, patrimonio identitario ed economico della nostra comunità La nota dell’assessore al Turismo, Sviluppo e impresa turistica, Gianfranco Lopane
Turismo significa accogliere persone che vogliono vivere come noi viviamo tutto l’anno. Turismo significa accogliere persone che vogliono vivere come noi viviamo tutto l’anno. Presentata Puglia Core, la nuova pianificazione strategica del turismo pugliese
La Puglia punta su uno sviluppo dinamico e trasparente La Puglia punta su uno sviluppo dinamico e trasparente Presentata in anteprima la piattaforma digitale “Tutta la Puglia che c’è”
La Puglia protagonista per stile di vita e sviluppo sostenibile La Puglia protagonista per stile di vita e sviluppo sostenibile A Roma, la quinta edizione del workshop “Puglia, a way of life”
Turismo a Bari: nuove alleanze per accogliere visitatori stranieri Turismo a Bari: nuove alleanze per accogliere visitatori stranieri Strategia integrata per la comunicazione digitale, accoglienza extralberghiera e strumenti pratici per orientare il visitatore sul territorio
Più risorse e nuovo criterio di ripartizione per le Pro Loco pugliesi Amministrazioni ed Enti Più risorse e nuovo criterio di ripartizione per le Pro Loco pugliesi Presìdi culturali e sociali, protagoniste nella valorizzazione dei territori
Assaggio d’estate: boom di turisti stranieri che affollano le città Assaggio d’estate: boom di turisti stranieri che affollano le città In occasione del lungo ponte della Festa della Repubblica
Ristorazione e accoglienza: la ricetta per un turismo sicuro e di valore Amministrazioni ed Enti Ristorazione e accoglienza: la ricetta per un turismo sicuro e di valore Qualità, sicurezza e collaborazione: le chiavi per la crescita di un intero territorio
Continuità del beneficio a tutela delle persone con disabilità e alle loro famiglie
18 settembre 2025 Continuità del beneficio a tutela delle persone con disabilità e alle loro famiglie
Assunzioni fittizie: Misura cautelare per un consulente del lavoro e un appartenente della Guardia di Finanza
18 settembre 2025 Assunzioni fittizie: Misura cautelare per un consulente del lavoro e un appartenente della Guardia di Finanza
Vendemmia 2025, il tempo della responsabilità e delle scelte coraggiose
18 settembre 2025 Vendemmia 2025, il tempo della responsabilità e delle scelte coraggiose
Siamo cresciuti, non mutati. Di Decaro saremo alleati leali e intransigenti
18 settembre 2025 Siamo cresciuti, non mutati. Di Decaro saremo alleati leali e intransigenti
Canosa: "In-Ruins ", l’incontro tra arte contemporanea e archeologia
17 settembre 2025 Canosa: "In-Ruins", l’incontro tra arte contemporanea e archeologia
I frantoi rischiano la paralisi
17 settembre 2025 I frantoi rischiano la paralisi
Bonus attivi da Settembre 2025: tutti gli aiuti e le agevolazioni
17 settembre 2025 Bonus attivi da Settembre 2025: tutti gli aiuti e le agevolazioni
Gaza brucia e la comunità internazionale continua a voltarsi dall’altra parte
17 settembre 2025 Gaza brucia e la comunità internazionale continua a voltarsi dall’altra parte
© 2005-2025 CanosaWeb è un portale gestito da 3CPower srl Partita iva 07161380725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CanosaWeb funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.