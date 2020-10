Puglia: arriva l'olio nuovo

Al via ufficialmente lacaratterizzata dalla produzione disenza dimenticare gli effetti della Xylella che ha di fatto devastato gran parte degli uliveti del Salento. E' quanto emerge dain occasione del via allanell'azienda agricola Barnaba dove è stato presentato il rapportocon l'arrivo del primo olio nuovo Made in Puglia del 2020, particolarmente atteso in un anno segnato dall'emergenza coronavirus che ha sconvolto produzione e mercati. "Il settore oleario è forse quello che ha resistito meglio all'emergenza sanitaria, con un calo solo del 2% delle esportazioni di olio extravergine pugliese all'estero nei primi 6 mesi del 2020, quando la domanda estera di olio imbottigliato è arrivata soprattutto dagli Usa (+28) e dalla Francia (+42%)", ha affermato ilpresentando le previsioni della campagna olearia 2020/2021 conAnche se bisognerà fare i conti con il clima, si stima – sottolinea– una produzione di circa 101mila tonnellate rispetto alle 194mila tonnellate dell'annata precedente, in una regione dove si concentra oltre il 50% della produzione olearia nazionale. "La sensibile flessione quantitativa della produzione è accompagnata da ottima qualità e ciò deve portare – ha insistitoad un recupero dei prezzi che l'anno scorso sono stati spesso deludenti. A livello regionale e nazionale vanno programmate e realizzate campagne quinquennali di comunicazione, strutturali e adeguatamente finanziate, che promuovano in maniera strategica e coordinata il prodotto simbolo della Puglia che è l'olio extravergine. Il settore ha bisogno di liquidità e sostegno senza burocrazia", aggiungeNella culla dellala siccità e il maltempo – stima- hanno ridotto le produzioni rispetto all'anno scorso del 30% nella zona costiera di Barletta, Trani, Bisceglie e– aggiunge Coldiretti - ma conin provincia di Foggia, dove le olive risultano decisamente più grandi rispetto alla media e sono giunte a maturazione in leggero anticipo rispetto al consueto.in provincia di Brindisi con un aumento del 40% della produzione di olive – insiste- nonostante l'avanzamento verso nord della Xylella, con piante positive e sintomatiche, che in alcune zone della parte sud della provincia sono già particolarmente evidenti. La provincia di Taranto risente in alcun aree degli effetti della violenta grandinata del 4 luglio, mentre nei restanti comprensori la qualità è buona e la produzione non ha subito variazioni rispetto allo scorso anno.con il crollo del 75% della produzione di olio di oliva anche nell'annata 2020. E' il risultato dell'analisi elaborata da Coldiretti Puglia che fotografa uno scenario a tinte fosche, dove il crollo produttivo ha subito un crollo incontrovertibile dal 2015 ad oggi. Agricoltori senza reddito da ormai 7 anni, milioni di ulivi secchi, frantoi svenduti a pezzi in Grecia, Marocco e Tunisia, 5mila posti di lavoro persi nella filiera dell'olio extravergine di oliva, con un trend che rischia di diventare irreversibile – denuncia Coldiretti Puglia – se non si interviene con strumenti adeguati per affrontare dopo anni di tempo perduto inutilmente il 'disastro colposo' nel Salento e rilanciare la più grande fabbrica green italiana.e supportare la crescita continua della filiera dell'olio è il nostro obiettivo – aggiunge– perché i consumatori sono affamati di informazioni e conoscenza sul mondo dell'olio. In Puglia aziende agricole e frantoi hanno saputo cogliere gli spunti positivi offerti dal mondo del vino, abile nell'attività di marketing e di grande promozione delle etichette pugliesi a livello nazionale e internazionale. Da qui stanno nascendo sale di degustazione all'interno delle aziende olivicole e dei frantoi, il packaging sta divenendo sempre più ammiccante, sta salendo il livello qualitativo degli oli", tiene a precisare"E' un percorso virtuoso che va alimentato e implementato ed è per centrare l'obiettivo - necessariamente corale - della promozione dell'olio che è nata la Evoo School Italia – ha spiegato- la scuola dell'olio promossa da Unaprol, Coldiretti e Campagna Amica a Roma in via Nazionale, dotata di una sala panel per l'analisi sensoriale degli oli conforme alle linee guida del C.O.I., aule corsi, sale riunioni e tutte le attrezzature tecniche e logistiche necessarie allo svolgimento delle attività formative, per poter diffondere la conoscenza dell'olio, formare professionisti del settore, supportare lo sviluppo delle aziende olivicole e dialogare con le istituzioni e con i consumatori, un nuovo centro di riferimento per tutti gli operatori della filiera olivicola". A questo scopoche vedrà proprio negli ultimi mesi dell'anno – conclude- un grande dispiegamento di azioni e risorse per valorizzare presso il grande pubblico questo prodotto simbolo del Made in Italy.