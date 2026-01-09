GIULIANO GIANLUCA
Pronto soccorso sotto pressione, rafforzare sanità territoriale e uso appropriato dei servizi

L'intervento del segretario nazionale della UGL Salute, Gianluca Giuliano

Italia - venerdì 9 gennaio 2026 21.55
Il sovraffollamento dei pronto soccorso che si sta registrando in queste settimane in tutta Italia, da Nord a Sud, rappresenta un segnale chiaro delle difficoltà strutturali e organizzative del sistema sanitario, messe ulteriormente sotto pressione dai picchi stagionali delle sindromi influenzali. Situazioni come quelle segnalate in Sicilia, Sardegna e nei principali ospedali pediatrici confermano che non si tratta di un'emergenza episodica, ma di una criticità ricorrente che va affrontata con interventi mirati e condivisi. Su questo tema interviene il segretario nazionale della UGL Salute, Gianluca Giuliano: "I pronto soccorso sono oggi il punto di raccolta di tutte le fragilità del sistema sanitario. L'aumento degli accessi legati all'influenza evidenzia la necessità di rafforzare l'organizzazione complessiva, senza scaricare responsabilità ma lavorando insieme per soluzioni concrete e durature". Secondo Giuliano, è fondamentale proseguire e potenziare il percorso di rafforzamento della sanità territoriale: "Servono servizi di prossimità realmente funzionanti, medici di base messi nelle condizioni di rispondere ai bisogni dei cittadini, continuità assistenziale e strutture territoriali capaci di intercettare i casi non urgenti. Solo così si può alleggerire la pressione sui pronto soccorso e garantire risposte adeguate ai casi realmente gravi. Però la medicina di prossimità stenta a decollare. Per l'Agenas le Case di Comunità programmate sono 1.723 ma quelle attive; quindi, in grado di offrire almeno un servizio ai cittadini, sono sotto al 40%.". Un altro punto centrale riguarda il ruolo dei cittadini: "È necessario avviare una grande campagna di sensibilizzazione sull'uso appropriato del pronto soccorso. Troppe persone vi si rivolgono per problemi che potrebbero essere gestiti sul territorio, contribuendo involontariamente al sovraffollamento e all'allungamento dei tempi di attesa". Il segretario nazionale della UGL Salute conclude ribadendo la disponibilità del sindacato al confronto: "Come UGL Salute siamo pronti a collaborare con istituzioni e aziende sanitarie per individuare soluzioni pragmatiche che migliorino l'efficienza del sistema e tutelino sia i cittadini sia gli operatori sanitari, che continuano a garantire assistenza nonostante condizioni di lavoro sempre più complesse".
