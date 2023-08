Il concorso fotografico del PSR Puglia dedicato al racconto per immagini del paesaggio rurale e agroforestale, delle attività agricole e zootecniche, della biodiversità e delle innovazioni anche in ambito agroalimentare. Promuovere e valorizzare la diversità della Puglia rurale attraverso le immagini ma soprattutto cogliere, attraverso uno scatto, il cambiamento e le innovazioni possibili per l'agricoltura pugliese grazie ai fondi del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022. È la sfida e l'obiettivo della seconda edizione del concorso fotografico Fotogrammi della Puglia rurale, approvato dalla Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari dell'Agricoltura della Regione Puglia."Questa seconda edizione del concorshe lanciamo nell'ambito delle attività di comunicazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022, punta ad aggregare sguardi diversi sulle aree rurali della nostra Puglia – ha ricordatoassessore all'Agricoltura della Regione Puglia -. Spero che il contest possa raccogliere, come accaduto già nella prima edizione del 2017, tanti scatti capaci di raccontare il lavoro e l'impegno di tutti coloro che si impegnano per il miglioramento dell'agricoltura pugliese, insieme alla bellezza multipla delle aree rurali della Puglia".La partecipazione al concorsoè gratuita e aperta a tutti gli appassionati di fotografia. Le immagini, al massimo tre per ogni sezione del bando, dovranno riguardare le tematiche del Programma di Sviluppo Rurale, da ricondurre alle seguenti sezioni: paesaggio rurale e agroforestale, attività agricole e zootecniche, biodiversità animale e vegetale, prodotti agroalimentari, attività di diversificazione extra-agricole e, infine, innovazione e sviluppo sostenibile.Le fotografie dovranno necessariamente e obbligatoriamente rappresentare il territorio, le attività e i prodotti agroalimentari pugliesi. Le immagini saranno giudicate da una commissione, appositamente nominata. Ai primi tre classificati per ogni sezione sarà riconosciuto un premio in denaro.Per partecipare è necessario inviare entro il 30 settembre 2023 le immagini in formato digitale, la domanda di partecipazione e la documentazione prevista dal bando, a mezzo PEC, all'indirizzo comunicazione.psr@pec.rupar.puglia.it.Il bando completo, con tutte le specifiche relative al formato delle immagini, è disponibile sul portale del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022.