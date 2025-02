Prima edizione della Scuola di Formazione sulle Politiche Giovanili in Puglia

Presentata questa mattina in conferenza stampa la prima edizione della Scuola di Formazione sulle Politiche Giovanili, promossa da Regione Puglia, ARTI e ANCI Puglia, un percorso dedicato ad accompagnare amministratori e amministratrici locali nello sviluppo di politiche giovanili innovative, efficaci e partecipative. L'iniziativa nasce con l'obiettivo di rafforzare le competenze delle amministrazioni locali, offrendo strumenti concreti e occasioni di confronto con le migliori pratiche nazionali ed europee.La Scuola di Formazione si rivolge a 30 amministrazioni locali pugliesi, che potranno partecipare con un amministratore o amministratrice comunale con delega alle politiche giovanili, affiancati dal proprio ufficio tecnico. Il programma prevede tre sessioni formative, da marzo a giugno 2025, e una serie di approfondimenti online dedicati a temi specifici. Tra gli elementi distintivi, una, durante la quale i partecipanti avranno l'opportunità di conoscere da vicino le migliori pratiche europee e approfondire gli strumenti più avanzati nel campo delle politiche giovanili.L'iniziativa è stata presentata oggi a Bari, presso la sede di ANCI Puglia, alla presenza di rappresentanti istituzionali, esperti del settore e amministratori locali. Durante l'incontro, i relatori hanno sottolineato l'importanza di questo nuovo percorso formativo per promuovere la crescita delle politiche giovanili in Puglia e favorire il dialogo tra le amministrazioni del territorio."Dare centralità alle politiche giovanili – ha dichiarato, assessore alle Politiche Giovanili di Regione Puglia – significa avere degli amministratori e amministratrici che ne colgano le opportunità per i propri territori. Per questa ragione, abbiamo pensato ad un percorso comune di formazione in cui la Regione Puglia sostiene i Comuni in una sfida complessa e offre loro tutti gli strumenti per immaginare interventi che, partendo dall'ascolto e dalle esigenze dei giovani, diano loro la possibilità di usare direttamente risorse per sviluppare proprie idee e progetti. Promuovere la cittadinanza attiva, l'impegno civico e favorire l'attivazione giovanile intesa come promozione del protagonismo e della piena e consapevole partecipazione delle persone giovani alla vita pubblica sono obiettivi che stiamo perseguendo anche con la prima Legge sulle Politiche giovanili che sarà approvata in questi giorni. Il confronto con l'Europa rappresenta sia un passo importante per pensare a politiche sempre più innovative, sia un'occasione per conoscere le opportunità che l'Europa stessa mette a disposizione delle amministrazioni e quindi dei giovani".Mentre,, presidente di ARTI Agenzia regionale per la tecnologia, il trasferimento tecnologico e l'innovazione ha detto: "La Scuola di formazione sulle politiche giovanili rappresenta per ARTI un'opportunità straordinaria per investire sul capitale umano delle amministrazioni locali pugliesi, fornendo strumenti concreti per progettare e attuare politiche innovative e partecipative rivolte ai giovani e alle giovani . Confrontarsi con le migliori pratiche europee, come accadrà in occasione della study visit a Bruxelles, e approfondire gli strumenti più avanzati in materia di politiche giovanili permetterà ai partecipanti il confronto diretto con modelli di successo. L'interazione con istituzioni e reti internazionali contribuiranno pertanto a rafforzare le competenze e a stimolare nuove strategie per la crescita delle nostre comunità. ARTI sostiene con orgoglio questo percorso, convinta che attraverso il confronto, la condivisione delle conoscenze e l'apprendimento continuo sia possibile costruire un futuro sempre più ricco di opportunità per le giovani generazioni"., delegato politiche giovanili ANCI Puglia ha commentato :"ANCI Puglia accoglie con entusiasmo l'avvio di questo innovativo percorso formativo promosso in collaborazione con Regione Puglia e ARTI, e rivolto ai Comuni pugliesi ed in particolare agli assessori e consiglieri con delega alle politiche giovanili. L'obiettivo condiviso è quello di sviluppare competenze e conoscenze in grado di produrre politiche territoriali efficaci e in linea con le migliori pratiche europee e promuovere strategie che coinvolgano attivamente le giovani generazioni, valorizzandone il ruolo nella progettazione e nell'attuazione delle politiche pubbliche". Alla presentazione hanno partecipato anche la presidente di Anci Puglia Fiorenza Pascazio e la dirigente Sezione Politiche Giovanili della Regione Puglia Antonella Bisceglia.