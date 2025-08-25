Furti di uva
Furti di uva
Territorio

Prevenzione dei furti in campagna in un periodo cruciale per la raccolta dell’uva

Confagricoltura Bari-BAT :“Essenziale un tavolo in Prefettura"

Puglia - lunedì 25 agosto 2025 18.04
Una serie di episodi che hanno visto vittime di furti di prodotto in campo alcuni agricoltori nel sud-est barese negli ultimi giorni, riaccendono l'attenzione sulla necessità di presidio delle zone rurali da parte delle forze dell'ordine per scongiurare fenomeni criminali di questo tipo. Confagricoltura Bari-Bat ravvisa essenziale che venga prevista una riunione in Prefettura per coordinare le attività di controllo e prevenzione. In merito inoltre alle attività di controllo in agricoltura, si segnala inoltre che sempre nel Sud Est Barese le forze dell'ordine e il Nucleo Ispettorato del Lavoro dei Carabinieri stanno evidenziando una serie di irregolarità nelle aziende agricole, in un periodo cruciale per la raccolta dell'uva e la semina degli ortaggi. Sanzioni sono state elevate a imprese agricole per il mancato rispetto delle normative sulla sicurezza e sulle condizioni dei lavoratori nei campi. In questo contesto Confagricoltura Bari-Bat lancia un appello alle istituzioni chiedendo un tavolo tecnico affinché si avvii con urgenza un percorso di revisione bilaterale e condiviso del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, introducendo norme realmente calzanti rispetto alle specificità dell'agricoltura.

"Siamo pienamente consapevoli dell'assoluta necessità di garantire la sicurezza dei lavoratori nei campi e sui luoghi di lavoro– spiega Del Corema servono strumenti normativi concreti e praticabili, non un quadro regolatorio pensato per altri settori e poi calato forzatamente su quello agricolo, che va regolamentato secondo le proprie specificità. Il tipo di lavoro, contraddistinto da rischi non particolarmente significativi e comunque non paragonabili a quelli di altri settori, condizionato da fattori climatici variabili, con esigenze estemporanee ed improvvise di ingaggio della manodopera, in base ai cicli produttivi stagionali, richiede un approccio completamente diverso rispetto a quello previsto per l'industria o l'edilizia, ad esempio". Confagricoltura Bari-Bat sottolinea che l'attuale normativa crea una mole di adempimenti burocratici spesso inattuabili dalle imprese, anche quelle più strutturate, nei tempi e secondo le modalità previste.

"Non mettiamo in discussione l'attenzione per la sicurezza del lavoro nel nostro settore, i nostri imprenditori sono sensibili rispetto a questo tema e si impegnano a rispettare le regole, per questo non ravvisiamo necessario dare la caccia alle streghe, talvolta arrivando, come riportatoci da alcune aziende, ad utilizzare anche toni inquisitori nei confronti di lavoratori e datori di lavoro, durante l'attività di controllo. Alle volte registriamo addirittura difficoltà interpretative nel verificare il rispetto delle normative e la loro corretta applicazione durante le ispezioni , anche da parte degli enti che sono deputati controlli ( Ispettorato del Lavoro, Nil , Reparto tecnico…) - aggiunge Del Core e questo oltre a favorire spesso incertezza nell'organizzazione del lavoro, rischia di generare pressione immotivata sull'attività di impresa, nonché controversie e ulteriori complicazioni burocratiche, che ci piacerebbe potessero essere evitate." Confagricoltura Bari-Bat ribadisce l'urgenza di attivare un tavolo tecnico con la Regione Puglia e gli organi di controllo affinché si costruisca un modello di sicurezza partecipato e sostenibile, che metta al centro la dignità del lavoro e la competitività sana delle imprese agricole e del territorio.
  • Furti
  • Confagricoltura Bari – BAT
Canosa: In tilt i distributori delle buste per la raccolta differenziata dei rifiuti
25 agosto 2025 Canosa: In tilt i distributori delle buste per la raccolta differenziata dei rifiuti
Global Sumud Flotilla: la non violenza salverà Gaza 
25 agosto 2025 Global Sumud Flotilla: la non violenza salverà Gaza 
Altri contenuti a tema
Mercato illecito di autovetture rubate: 20 arresti nel foggiano Cronaca Mercato illecito di autovetture rubate: 20 arresti nel foggiano L' operazione dei Carabinieri di San Severo e Termoli:
Canosa: La Polizia di Stato arresta due andriesi per il furto di due betoniere Cronaca Canosa: La Polizia di Stato arresta due andriesi per il furto di due betoniere Il Tribunale di Trani ha accolto le richieste della Procura della Repubblica di Trani
Sicurezza sul lavoro : “E' una priorità per gli imprenditori agricoli" Sicurezza sul lavoro : “E' una priorità per gli imprenditori agricoli" L'intervento di Massimiliano Del Core, Presidente di Confagricoltura Bari Bat 
Avviato l'iter per l'approvazione del disegno di legge a contrasto dei furti d'auto Amministrazioni ed Enti Avviato l'iter per l'approvazione del disegno di legge a contrasto dei furti d'auto Il senatore di Forza Italia Dario Damiani è primo firmatario
Cooperative agricole pugliesi: meno numerose, ma più solide Cooperative agricole pugliesi: meno numerose, ma più solide Confagricoltura Bari-BAT: “Modello imprenditoriale che unisce valore economico e coesione sociale”
Furti di auto: nuove e più efficaci misure sanzionatorie a contrasto del grave fenomeno Amministrazioni ed Enti Furti di auto: nuove e più efficaci misure sanzionatorie a contrasto del grave fenomeno Presentato il disegno di legge n. 1506 con primo firmatario il senatore Dario Damiani
Antonello Bruno, alla presidenza di Confagricoltura Puglia Amministrazioni ed Enti Antonello Bruno, alla presidenza di Confagricoltura Puglia Nominato il nuovo Consiglio Direttivo regionale
L’oleoturismo rappresenta una straordinaria occasione per gli imprenditori L’oleoturismo rappresenta una straordinaria occasione per gli imprenditori La dichiarazione di Massimiliano Del Core, presidente di Confagricoltura Bari-BAT
Mattone su mattone. La forza dei legami
25 agosto 2025 Mattone su mattone. La forza dei legami
Canosa: Il Teatro del Viaggio alla Notte degli Ipogei
25 agosto 2025 Canosa: Il Teatro del Viaggio alla Notte degli Ipogei
Canosa: Intraprendere azioni propositive sull’organizzazione e strutturazione dei servizi sanitari
25 agosto 2025 Canosa: Intraprendere azioni propositive sull’organizzazione e strutturazione dei servizi sanitari
Qualità, identità e innovazione per il futuro del settore olivicolo
25 agosto 2025 Qualità, identità e innovazione per il futuro del settore olivicolo
Mercato illecito di autovetture rubate: 20 arresti nel foggiano
25 agosto 2025 Mercato illecito di autovetture rubate: 20 arresti nel foggiano
Ordinanza di custodia cautelare dell’interdizione temporanea dai Pubblici Uffici per un poliziotto
25 agosto 2025 Ordinanza di custodia cautelare dell’interdizione temporanea dai Pubblici Uffici per un poliziotto
Rossana Casale incanta Canosa
24 agosto 2025 Rossana Casale incanta Canosa
Dall’accoglienza al lavoro: le nuove frontiere dell’integrazione
24 agosto 2025 Dall’accoglienza al lavoro: le nuove frontiere dell’integrazione
© 2005-2025 CanosaWeb è un portale gestito da 3CPower srl Partita iva 07161380725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CanosaWeb funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.