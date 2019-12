Presepe Vivente: Buona la prima!

Lunghe file d'attesa per la visita allache nella serata diè andato in scena agiunti dalle città limitrofe, sono rimasti incantati dallaGrotte naturali hanno regalato al visitatore le emozioni di entrare in un villaggio palestinese del I secolo d. C.., attraversando un percorso evocativo e suggestivo. Con la benedizione del Vescovo della Diocesi di Andria,e i messaggi di dondella Parrocchia Maria Santissima del Rosario e del presidente del Comitato Presepe Vivente,hanno avuto luogo le rappresentazioni sceniche tra i fuochi della legna, i profumi del pane azzimo in cottura, i panni sbattuti contro le pietre del ruscello, gli sfarzi della corte di Erode, le voci dei rabbini nella sinagoga, le botteghe degli artigiani, le danze del banchetto nuziale,In occasione della visita a Greggio, luogo del primo presepe vivente voluto e allestito da San Francesco,ha firmato una lettera apostolica, intitolatain cui ha spiegato l'importanza del presepe per la cristianità e che cosa simboleggia il ricreare la scena della natività. Nella lettera,ha scrittoMentre contempliamo la scena del Natale – sottolinea- siamo invitati a metterci spiritualmente in cammino, attratti dall'umiltà di Colui che si è fatto uomo per incontrare ogni uomo. E scopriamo che Egli ci ama a tal punto da unirsi a noi, perché anche noi possiamo unirci a Lui. Con questa Lettera vorrei sostenere la bella tradizione delle nostre famiglie, che nei giorni precedenti il Natale preparano il presepe. Come pure la consuetudine di allestirlo nei luoghi di lavoro, nelle scuole, negli ospedali, nelle carceri, nelle piazze... È davvero un esercizio di fantasia creativa, che impiega i materiali più disparati per dare vita a piccoli capolavori di bellezza. Si impara da bambini: quando papà e mamma, insieme ai nonni, trasmettonoIlrappresenta un patrimonio di grande valore sociale e culturale, nella continuità della tradizione improntata sulla storia e sull'arte grazie alla passione di centinaia di figuranti, tutti volontari che danno il massimo per l'evento delle emozioni in più giorni durante le vacanze natalizie, sostenendo notevoli sforzi economici, organizzativi e logistici, spesso in condizioni climatiche proibitive. Quest'anno, il, nell'ambito del programma di promozione turistica che informa gli automobilisti su quello che accade nel territorio che attraversano. Le rappresentazioni sceniche del Presepe Vivente a Canosa di Puglia(BT) proseguirannoe il, in caso di pioggia la manifestazione potrebbe essere sospesa.Foto a cura di