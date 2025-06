Premiato lo studente Diego Di Nicoli dell’Einaudi all' 8° Bando su ‘Aldo Moro’

Premiato lo studentedelldiretto dalla professoressa, nell'ambito dell'- anno 2025 - organizzato e promosso a livello nazionale dall' Associazione Consiglieri Regionali della Puglia, dall'Associazione ex Parlamentari della Puglia e dalla Federazione dei Centri Studi 'Aldo Moro e Renato Dell'Andro' di Bari, con il patrocinio ed il sostegno del Consiglio Regionale della Puglia. Tra le finalità del Bando quella di favorire la conoscenza della vita, del pensiero, dell'azione e della tragica morte di Aldo Moro e di incrementare nei giovani la riflessione, la ricerca e lo studio sullo "Statista e Uomo di Scuola" ..(Maglie, 23 settembre 1916 – Roma, 9 maggio 1978) politico, accademico e giurista italiano, è stato cinque volte Presidente del Consiglio dei ministri, Segretario politico e presidente del consiglio nazionale della Democrazia Cristiana. Fu rapito il 16 marzo 1978 e ucciso il 9 maggio successivo da alcuni terroristi delle Brigate Rosse.Gli studenti che hanno partecipato al bando hanno realizzato elaborati consistenti in testi, tesi di laurea, tesine, filmati, documentari audiovisivi, fotografie sullo statista italiano secondo le direttive impartite. I lavori presentati dagli studenti pugliesi e di tutt'Italia sono stati valutati da una giuria composta: Loredana Capone – Presidente del Consiglio Regionale della Puglia; Luigi Ferlicchia – Presidente Associazione Consiglieri Regionali della Puglia; Gero Grassi – Promotore Commissione sul rapimento e la morte di Aldo Moro e Presidente Associazione ex Parlamentari Puglia; Stefano Bronzini – Rettore dell'Università degli Studi 'Aldo Moro' di Bari; Mimmo Mazza – Direttore de 'La Gazzetta del Mezzogiorno'. La cerimonia di premiazione si è svolta lo scorso 5 giugno, presso l'Aula Consiliare del Consiglio regionale della Puglia alla presenza delle autorità tra le quali l' Onorevole Gero Grassi."Quando si dice la verità non bisogna dolersi di averla detta. La verità è sempre illuminante. Ci aiuta ad essere coraggiosi." E' la citazione-incipit di Aldo Moro che ha ispirato la realizzazione del video da parte dello studente canosinodella classe II A (Amministrazione, Finanza e Marketing) dell'IISS 'L. Einaudi' di Canosa di Puglia, sotto la direzione della docente di dirittoIl suo video ha raggiunto il quinto posto, premiato con una borsa di studio pari a 500€. La figura di Aldo Moro è stata vista attraverso la lente dell'arte e le sue mille sfaccettature mediante opere fotografiche e documentaristiche, cinematografiche, di street e urban art. E' stato "capace di coniugare innovazione e memoria storica" finalizzata a preservare le testimonianze di un recente passato, di un grande della storia italiana comeIl suo caso è un simbolo di un periodo difficile della storia italiana, segnato da attentati e violenza politica. La sua morte, avvenuta dopo 55 giorni di sequestro da parte delle Brigate Rosse, ha avuto un impatto profondo sulla società italiana, suscitando un dibattito acceso e duraturo sulle cause e le conseguenze di quel periodo come dimostrato anche dai lavori realizzati dagli studenti per il concorso nazionale dedicato allo statista.