Premiate le eccellenze all'Italian Wedding Awards

I magnifici sette! Sono i premi vinti questa sera dagli operatori pugliesi del mondo del wedding all'durante la quale sono state premiate le eccellenze e le professionalità del settore con il prestigioso premioSette vincitori fra cui una Masseria, tipicità pugliese."Siamo orgogliosi del successo della imprenditoria pugliese a Torino. Italian Wedding Awards ha offerto, dunque, una ulteriore opportunità di accreditare le aziende pugliesi nel mercato Wedding e permette di continuare a perseguire l'obiettivo di posizionare la Puglia in questo importante segmento del mercato nel quale stiamo dimostrando di non essere secondi a nessuno e di poterci proporre come una delle destinazioni più romantiche al mondo, famosa per gli abiti da sposa su misura, i fornitori di design floreale, i fotografi, oltre alle rinomate esperienze gastronomiche –commenta l'Assessore all'Industria turistica e Culturale,L'evento I.W.A. si svolge ogni anno in una Regione diversa al fine di promuovere i diversi territori italiani (le precedenti edizioni si sono svolte a Roma, Firenze, Venezia) e la Puglia è tra le candidate ad ospitare l'edizione 2020."La Puglia ha partecipato da ieri alla manifestazione", evento progettato per il comparto wedding di alta gamma che coinvolge stakeholders di diverse nazionalità. Pugliapromozione, rappresentata da Marilyna De Sario, era presente con un desk dedicato per promuovere il territorio come wedding destination in un contesto di decision maker selezionati con cura e sponsor leaders a livello mondiale."La presenza della Puglia è inoltre finalizzata ad una azione di scouting per la realizzazione di un educational tour dedicato al settore wedding previsto in Puglia nel primo semestre 2020 -–commenta, Dirigente della Pianificazione strategica di Pugliapromozione - Vogliamo organizzare un educational che includerà esperienze autentiche e mostrerà il meglio dell'offerta regionale pugliese ad un parterre nazionale ed internazionale che sarà selezionato anche in occasione della partecipazione all'evento".Giunto alla quarta edizione,, è ormai un vero e proprio viaggio itinerante, in cui da Nord a Sud, atelier, catering e wedding planner, venues sono monitorati da attente giurie stampa e di settore con l'intento di mostrare le eccellenze italiane ai buyers italiani e stranieri del settore wedding, si articola in due momenti distinti: L'evento WEDX, dedicato agli organizzatori di matrimoni, coinvolge oltre che strutture ricettive, sale ricevimento organizzatori di viaggi specializzati in honey moon sono anche categorie commerciali quali abiti da sposa e sposo, bomboniere, inviti e partecipazioni, catering organizators, flower designer, light designer, noleggio arredi, autonoleggi, musica per matrimonio, wedding planner, foto e video, make up & hair stylist. Il premio Italian Wedding Awards è un riconoscimento prestigioso. I Finalisti di tutte le regioni sono giudicati da una giuria tecnica nazionale ed internazionale ed una giuria stampa. I criteri di valutazione sono: il sito aziendale; i profili social media; prova tecnica per alcune categorie e altre richieste che i Giudici potranno fare. Obiettivo principale del contest è la promozione del territorio attraverso la valorizzazione delle eccellenze di settore. La giuria nazionale seleziona i migliori professionisti italiani, e li presenta al mercato nazionale ed internazionale del wedding. L'appuntamento 2019 è stao una vera e propria notte degli Oscar dedicato all'eleganza, al gusto raffinato, ai sapori e ai profumi che caratterizzano il meraviglioso mondo del Wedding, nel quale la Puglia è entrata da protagonista.