Pratica Sportiva dei minori: Al via le domande di adesione

"E' un importante aiuto ai tanti nuclei familiari che versano in condizioni di maggior disagio" Dichiara l'Assessore alle Politiche Sociali e Welfare, Maria Angela Petroni

Canosa - sabato 27 settembre 2025 7.42
A Canosa di Puglia, l'Assessore alle Politiche Sociali e Welfare, dottoressa Maria Angela Petroni ha reso noto che a seguito della conclusione della Fase di adesione alla misura da parte di ASD, SSD, ETS e ONLUS di ambito sportivo, sul sito del Dipartimento per lo Sport (www.sport.governo.it) è stato pubblicato l'elenco dei corsi disponibili con dettagli su posti, costi, date e sedi. Con il Fondo Dote Famiglia, 30 i milioni di euro stanziati, il Governo ha voluto garantire ai minori in condizioni non agiate l'accesso alla pratica sportiva. Un'opportunità concreta per sostenere il mondo dello sport e le famiglie, promuovendo il benessere dei ragazzi attraverso lo sport e le attività ricreative.

𝗔 𝗰𝗵𝗶 𝘀𝗽𝗲𝘁𝘁𝗮 𝗶𝗹 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗶𝗯𝘂𝘁𝗼
Il contributo, destinato a famiglie con ISEE minorenni fino a 15.000 €, prevede fino a 300 € per ogni figlio (massimo due figli per nucleo), per un totale di 600 €. Un aiuto concreto per promuovere il benessere, l'inclusione e l'attività fisica tra i bambini e i ragazzi dai 6 ai 14 anni. Il contributo non è cumulabile con altre agevolazioni già percepite per le stesse attività.

𝗖𝗼𝗺𝗲 𝗿𝗶𝗰𝗵𝗶𝗲𝗱𝗲𝗿𝗲 𝗶𝗹 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗶𝗯𝘂𝘁𝗼 𝗽𝗲𝗿 𝗶𝘀𝗰𝗿𝗶𝘃𝗲𝗿𝗲 𝗶 𝗳𝗶𝗴𝗹𝗶 𝗮𝗹𝗹𝗲 𝗮𝘁𝘁𝗶𝘃𝗶𝘁𝗮̀ 𝘀𝗽𝗼𝗿𝘁𝗶𝘃𝗲
Le famiglie o chi ha in carico i minori, potranno trasmettere la propria candidatura, esclusivamente attraverso la piattaforma dedicata (https://avvisibandi.sport.governo.it).
La procedura richiede l'accesso tramite SPID o CIE. I fondi verranno assegnati in ordine cronologico di arrivo delle domande stesse fino a esaurimento delle risorse.
È fondamentale che le famiglie agiscano non appena sarà possibile (quindi dalle ore 12:00 di lunedì 29 settembre 2025), poiché la velocità di presentazione è l'unico criterio che garantisce l'ottenimento del beneficio.
Durante la compilazione della domanda:
- sarà richiesto di inserire il codice del corso sportivo scelto, un codice reperibile negli elenchi pubblicati (pdf, excel);
- il genitore o l'esercente la potestà genitoriale dovrà compilare e allegare l'allegato firmato (anche con firma analogica, non digitale), insieme a una copia del documento di identità in corso di validità.
Si raccomanda la massima attenzione all'inserimento del codice, poiché la domanda non potrà essere modificata e la sua cancellazione comporterà la perdita della priorità acquisita.
Non è necessario allegare l'attestazione ISEE, in quanto la verifica sarà effettuata in automatico dalla piattaforma. (Per verificare il requisito dell'indicatore ISEE pari o inferiore a 15.000 euro, è richiesta una dichiarazione ISEE minorenni in corso di validità. Le istruzioni per ottenere l'ISEE sono disponibili sul sito dell'INPS https://servizi2.inps.it/servizi/PortaleUnicoIsee. La veridicità della dichiarazione ISEE sarà verificata automaticamente dalla piattaforma; pertanto, non è necessario allegare la dichiarazione alla domanda.)

𝗠𝗼𝗱𝗮𝗹𝗶𝘁𝗮̀ 𝗱𝗶 𝗲𝗿𝗼𝗴𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗶 𝗳𝗼𝗻𝗱𝗶
Il contributo non sarà versato alla famiglia, ma direttamente all'ente sportivo, in tre tranche:
* 30% all'avvio dell'attività.
* 40% a metà percorso, previa verifica delle presenze.
* 30% al termine del corso, con ulteriore verifica della frequenza.
Se il minore supera il 30% di assenze, il contributo dovrà essere restituito.

"Il Fondo Dote per la Famiglia - spiega l'Assessore Petroni - é un importante aiuto ai tanti nuclei familiari che versano in condizioni di maggior disagio e non possono sostenere i costi delle attività sportive dei figli. Un corso di nuoto, di danza o a calcio non è alla portata di tutti e il bonus sport nasce proprio da questa esigenza con una duplice finalità: ridurre le disuguaglianze sociali e promuovere il benessere fisico, psicologico e sociale".

Per informazioni:
- https://www.sport.governo.it/it/bandi-e-avvisi/fondo-dote-famiglia/fondo-dote-famiglia-2025-pubblicati-gli-elenchi-dei-corsi-sportivi-e-apertura-fase-per-la-presentazione-delle-domande/
- dotefamiglia@governo.it (indicare nell'oggetto: "FONDO DOTE FAMIGLIA").
