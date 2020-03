Polizia Penitenziaria : "Sanificare i luoghi di lavoro e gli automezzi del Corpo"

L'quale sindacato maggiormente rappresentativo di categoria, con una lettera a firma del segretario regionale Puglia,si rivolge alal Presidente della Regione Puglia Dr. Michele Emiliano e al Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria Dr. Francesco Basentini per richiedere di sanificare i luoghi di lavoro e automezzi del Corpo per la prevenzione epidemiologica da contagi Covid-19."In questo ultimo periodo in Puglia si apprende dai continui bollettini della Protezione Civile e dal Presidente della stessa Regione Puglia di una crescita dei contagi da Covid-19. Questo comporta di riflesso a nostro avviso che anche in ambiente penitenziario il personale di Polizia Penitenziaria è esposto ad un rischio elevatissimo di contagio." - Esordisce così il segretario regionalePuglia,"Ad oggi però, si assiste in ambito regionale, pur comprendendo le difficoltà circa l'insufficienza se non lache non si è neanche provveduto, per quanto ci è dato sapere, ad unacome dovrebbe essere già fatto e provveduto da tempo. Si apprende inoltre che è stato demandato alle sole 'ditte erogatrici del servizio di ristorazione di porre la massima attenzione, tra l'altro, nelle fasi di pulizia ordinaria e straordinaria degli ambienti' senza che si faccia alcun cenno a eventuali interventi effettuati o da effettuare con procedura d'urgenza a cura delle Direzioni e anche negli ambienti di codesto provveditorato.Pertanto," - conclude il segretario- "si chiede al Provveditore Regionale per la Puglia e la Basilicata un celere e cortese riscontro a quanto segnalato, adottando ogni tempestivo provvedimento in suo potere a chi oggi garantisce l'ordine e la sicurezza degli istituti e l'attività amministrativa".