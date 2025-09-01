Valditara- Fontana
Scuola e Lavoro

Plauso del Ministro Valditara all’iniziativa della Farmalabor a sostegno del diritto allo studio

“Modello ed esempio per tutti” Nella missiva di Valditara a Fontana

Canosa - lunedì 1 settembre 2025 14.17
Il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara ha inviato una lettera di riconoscimento al Presidente di Farmalabor, Sergio Fontana, per la misura che l'azienda ha deciso di adottare a beneficio dei propri dipendenti. L'iniziativa, già attiva per l'anno scolastico 2025/2026, prevede l'erogazione di un contributo economico destinato a coprire le spese per i libri scolastici degli studenti iscritti alla scuola secondaria di primo e secondo grado, dalla prima media al quinto anno delle superiori. Per i collaboratori dell'azienda con figli in età scolare, il contributo sarà riconosciuto direttamente in busta paga, rappresentando un sostegno concreto e immediato per le famiglie, chiamate ogni anno ad affrontare spese significative per l'istruzione dei propri figli. Il provvedimento nasce dalla volontà di Farmalabor di essere vicina ai lavoratori non solo sotto il profilo professionale ma anche nella vita quotidiana, sostenendo uno degli ambiti più importanti: il diritto allo studio.. L'azienda pugliese, leader nazionale nella distribuzione di materie prime ad uso farmaceutico e società benefit dal 2023, dimostra così ancora una volta come la cultura d'impresa possa tradursi in attenzione reale alle persone.
A rafforzarne il valore dell'iniziativa, la dedica speciale: la misura è stata pensata in memoria del giovane migrante del Mali che perse la vita nel naufragio del 18 aprile 2015 nel Mediterraneo. Nella sua tasca, cucita con cura, venne ritrovata una pagella, segno del sogno – mai realizzato – di continuare a studiare. Quel simbolo universale di speranza e dignità è diventato la fonte d'ispirazione per un'iniziativa che lega solidarietà, memoria e futuro. "Desidero esprimere il mio più autentico plauso per l'iniziativa. Si tratta di un esempio prezioso di politiche aziendali lungimiranti e solidali, capaci di rafforzare il legame tra scuola e società, tra formazione e tessuto produttivo, tra cultura del lavoro e solidarietà - scrive il Ministro Valditara nella nota - Con il Vostro impegno e la Vostra passione avete saputo indicare un modello e un esempio per tutti, ancor di più con la scelta di dedicare le misure di sostegno scolastico al giovane migrante che perse la vita nel naufragio del 18 aprile 2015."

"Con questa iniziativa – ha dichiarato Fontana, alla guida anche di Confindustria Puglia – vogliamo offrire un aiuto concreto alle famiglie dei nostri collaboratori, sostenendole in un momento dell'anno che comporta spese importanti. Lo facciamo nella convinzione che l'istruzione sia la vera chiave per costruire futuro e uguaglianza. L'apprezzamento del Ministro ci onora e ci incoraggia a continuare il nostro percorso di responsabilità sociale".
