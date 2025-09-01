Plauso del Ministro Valditara all’iniziativa della Farmalabor a sostegno del diritto allo studio

Ilha inviato una lettera di riconoscimento alper la misura che l'azienda ha deciso di adottare a beneficio dei propri dipendenti. L'iniziativa, già attiva per l'anno scolastico 2025/2026, prevede l'erogazione di un contributo economico destinato a coprire le spese per i libri scolastici degli studenti iscritti alla scuola secondaria di primo e secondo grado, dalla prima media al quinto anno delle superiori. Per i collaboratori dell'azienda con figli in età scolare, il contributo sarà riconosciuto direttamente in busta paga, rappresentando un sostegno concreto e immediato per le famiglie, chiamate ogni anno ad affrontare spese significative per l'istruzione dei propri figli.non solo sotto il profilo professionale ma anche nella vita quotidiana, sostenendo uno degli ambiti più importanti: il diritto allo studio.. L'azienda pugliese, leader nazionale nella distribuzione di materie prime ad uso farmaceutico e società benefit dal 2023, dimostra così ancora una volta come la cultura d'impresa possa tradursi in attenzione reale alle persone.A rafforzarne il valore dell'iniziativa, la dedica speciale:Nella sua tasca, cucita con cura, venne ritrovata una pagella, segno del sogno – mai realizzato – di. Quel simbolo universale di speranza e dignità è diventato la fonte d'ispirazione per un'iniziativa che lega solidarietà, memoria e futuro.Si tratta di un esempio prezioso di politiche aziendali lungimiranti e solidali, capaci di rafforzare il legame tra scuola e società, tra formazione e tessuto produttivo, tra cultura del lavoro e solidarietà - scrive ilnella nota - Con il Vostro impegno e la Vostra passione avete saputo indicare un modello e un esempio per tutti, ancor di più con la scelta di dedicare le misure di sostegno scolastico al giovane migrante che perse la vita nel naufragio del 18 aprile 2015.""Con questa iniziativa – ha dichiaratoalla guida anche di Confindustria Puglia – vogliamo offrire un aiuto concreto alle famiglie dei nostri collaboratori, sostenendole in un momento dell'anno che comporta spese importanti. Lo facciamo nella convinzione che l'istruzione sia la vera chiave per costruire futuro e uguaglianza. L'apprezzamento del Ministro ci onora e ci incoraggia a continuare il nostro percorso di responsabilità sociale".