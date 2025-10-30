Pier Paolo Caserta candidato alle regionali 2025

Sono stati comunicati i nomi dei candidati nella circoscrizione Barletta Andria Trani per la listaconpresidente alle regionali 2025, in calendario il 23 e 24 novembre. L'unica donna candidata alla presidenza della Regione Puglia è la leccese, storica militante del Pci e del movimento pacifista e femminista, attiva da decenni nelle lotte sociali e nei territori. I candidati nella circoscrizione Barletta Andria Trani per la listasono:(1975) – Docente;(1993) - Docente di sostegno;(1951) – Pensionato;(1980) - Direttrice editoriale;(2003) - Studentessa UniBa. La listasi pone, tra l'altro, l'obiettivo di portare in consiglio "una voce alternativa e indipendente, radicata nei movimenti sociali, pacifisti e popolari." La lista, promossa danasce dalla volontà di dare rappresentanza politica a quella parte di società che in questi anni si è mobilitata contro la guerra, per la difesa dei diritti, del lavoro e dell'ambiente. Sono dieci aree di intervento prioritarie nel programma di: pace e opposizione al riarmo, lavoro dignitoso, diritto alla casa, sanità pubblica e gratuita, tutela ambientale, agricoltura sostenibile, lotta alla povertà, istruzione e cultura pubblica, trasporti accessibili e partecipazione democratica.