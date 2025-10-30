Pierpaolo Caserta
Pierpaolo Caserta
Politica

Pier Paolo Caserta candidato alle regionali 2025

Nella lista Puglia Pacifista e Popolare, con Ada Donno presidente

Canosa - giovedì 30 ottobre 2025 22.21
Sono stati comunicati i nomi dei candidati nella circoscrizione Barletta Andria Trani per la lista Puglia Pacifista e Popolare, con Ada Donno presidente alle regionali 2025, in calendario il 23 e 24 novembre. L'unica donna candidata alla presidenza della Regione Puglia è la leccese Ada Donno, storica militante del Pci e del movimento pacifista e femminista, attiva da decenni nelle lotte sociali e nei territori. I candidati nella circoscrizione Barletta Andria Trani per la lista Puglia Pacifista e Popolare sono: Pier Paolo Caserta (1975) – Docente; Silvio Donato D'Urso (1993) - Docente di sostegno; Giuseppe Garibaldi Lopane (1951) – Pensionato;Sara Ricci (1980) - Direttrice editoriale; Florena Zermo (2003) - Studentessa UniBa. La lista Puglia Pacifista e Popolare si pone, tra l'altro, l'obiettivo di portare in consiglio "una voce alternativa e indipendente, radicata nei movimenti sociali, pacifisti e popolari." La lista, promossa da Partito comunista italiano, Potere al popolo e Risorgimento socialista, nasce dalla volontà di dare rappresentanza politica a quella parte di società che in questi anni si è mobilitata contro la guerra, per la difesa dei diritti, del lavoro e dell'ambiente. Sono dieci aree di intervento prioritarie nel programma di Puglia Pacifista e Popolare : pace e opposizione al riarmo, lavoro dignitoso, diritto alla casa, sanità pubblica e gratuita, tutela ambientale, agricoltura sostenibile, lotta alla povertà, istruzione e cultura pubblica, trasporti accessibili e partecipazione democratica.
Puglia Pacifista e Popolare
Puglia Pacifista e Popolare
  • Pier Paolo Caserta
  • Regionali 2025
  • Puglia Pacifista e Popolare
Tra armonia ed energia, il metodo di Samuele Valentino
30 ottobre 2025 Tra armonia ed energia, il metodo di Samuele Valentino
Giuseppe Conte sarà tre giorni in Puglia
30 ottobre 2025 Giuseppe Conte sarà tre giorni in Puglia
Altri contenuti a tema
Giuseppe Conte sarà tre giorni in Puglia Giuseppe Conte sarà tre giorni in Puglia La nota della senatrice del Movimento 5 Stelle Gisella  Naturale 
Sulla sanità progettare secondo i bisogni del territorio Sulla sanità progettare secondo i bisogni del territorio L'intervento di Flavio Civita candidato al Consiglio Regionale della Puglia con Fratelli d’Italia per "rendere efficienti le risorse esistenti, quelle umane e tecnologiche"
Mi batto per la BAT Mi batto per la BAT Domenico De Santis,  candidato capolista del PD sarà a Canosa per inaugurazione del comitato elettorale
Nadia Landolfi coordinatrice della campagna elettorale per il Partito Democratico a Canosa Nadia Landolfi coordinatrice della campagna elettorale per il Partito Democratico a Canosa Per costruire un fronte comune per convogliare su Antonio Decaro e sulla lista PD le forze sane della città
Regionali 2025: Grazia Di Bari, candidata con AVS Regionali 2025: Grazia Di Bari, candidata con AVS "Per continuare a essere in prima linea sul territorio con Decaro Presidente" La prima dichiaraziazione rilasciata
Sono impegnato fortemente nel mio ruolo di europarlamentare Sono impegnato fortemente nel mio ruolo di europarlamentare La precisazione dell'onorevole Francesco Ventola sulle Regionali 2025
1 Dentro e fuori la pandemia Eventi e cultura Dentro e fuori la pandemia Primo saggio letterario del duo Dell’Aere-Caserta
Incendi in Puglia: Crisi climatica? Anche l'assenza di una flotta aerea antincendio regionale!
30 ottobre 2025 Incendi in Puglia: Crisi climatica? Anche l'assenza di una flotta aerea antincendio regionale!
Per Halloween le zucche intagliate che appassionano un numero sempre maggiore di consumatori
30 ottobre 2025 Per Halloween le zucche intagliate che appassionano un numero sempre maggiore di consumatori
Tra Canosa e Andretta un ponte nel nome di San Francesco d’Assisi
29 ottobre 2025 Tra Canosa e Andretta un ponte nel nome di San Francesco d’Assisi
Giuseppe Fortunato incontrerà l’ASD Progetto Uomo Canosa – Milan Academy
29 ottobre 2025 Giuseppe Fortunato incontrerà l’ASD Progetto Uomo Canosa – Milan Academy
Sulla sanità progettare secondo i bisogni del territorio
29 ottobre 2025 Sulla sanità progettare secondo i bisogni del territorio
Al Dimiccoli di Barletta “Un albero per la salute”
29 ottobre 2025 Al Dimiccoli di Barletta “Un albero per la salute”
Trasformazione profonda nei comportamenti di consumo degli italiani
29 ottobre 2025 Trasformazione profonda nei comportamenti di consumo degli italiani
Mi batto per la BAT
29 ottobre 2025 Mi batto per la BAT
© 2005-2025 CanosaWeb è un portale gestito da 3CPower srl Partita iva 07161380725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CanosaWeb funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.