Pier Paolo Caserta candidato alle regionali 2025
Nella lista Puglia Pacifista e Popolare, con Ada Donno presidente
Canosa - giovedì 30 ottobre 2025 22.21
Sono stati comunicati i nomi dei candidati nella circoscrizione Barletta Andria Trani per la lista Puglia Pacifista e Popolare, con Ada Donno presidente alle regionali 2025, in calendario il 23 e 24 novembre. L'unica donna candidata alla presidenza della Regione Puglia è la leccese Ada Donno, storica militante del Pci e del movimento pacifista e femminista, attiva da decenni nelle lotte sociali e nei territori. I candidati nella circoscrizione Barletta Andria Trani per la lista Puglia Pacifista e Popolare sono: Pier Paolo Caserta (1975) – Docente; Silvio Donato D'Urso (1993) - Docente di sostegno; Giuseppe Garibaldi Lopane (1951) – Pensionato;Sara Ricci (1980) - Direttrice editoriale; Florena Zermo (2003) - Studentessa UniBa. La lista Puglia Pacifista e Popolare si pone, tra l'altro, l'obiettivo di portare in consiglio "una voce alternativa e indipendente, radicata nei movimenti sociali, pacifisti e popolari." La lista, promossa da Partito comunista italiano, Potere al popolo e Risorgimento socialista, nasce dalla volontà di dare rappresentanza politica a quella parte di società che in questi anni si è mobilitata contro la guerra, per la difesa dei diritti, del lavoro e dell'ambiente. Sono dieci aree di intervento prioritarie nel programma di Puglia Pacifista e Popolare : pace e opposizione al riarmo, lavoro dignitoso, diritto alla casa, sanità pubblica e gratuita, tutela ambientale, agricoltura sostenibile, lotta alla povertà, istruzione e cultura pubblica, trasporti accessibili e partecipazione democratica.