Piantumazione di lecci per la "Giornata Nazionale degli Alberi"

Nel 2018 sono stati. In occasione della(21 novembre), istituita dal Ministero dell'Ambiente nel 2013, l'Amministrazione Comunale effettuerà ladi leccio presso ilnell'area archeologica di Bagnoli adiacente al. Ad ogni piantina verrà assegnato un cartellino identificativo del nato nel 2018 affinché sia riconoscibile dalla propria famiglia. Con questa manifestazione, dall'alto contenuto simbolico voluta fortemente dagli Assessoril'Amministrazione intende sensibilizzare la cittadinanza allaOccorre che i cittadini imparino ad apprezzare e a tutelare i beni comuni come se fossero propri. Sotto un diverso profilo, attraverso la cura delle singole piantine, da parte di tutti i cittadini, ma soprattutto dei genitori dei nati nel 2018, a cui nei giorni scorsi è stata recapitata una lettera che preannunciava la manifestazione, si spera che l'area di Bagnoli e il ponte del fiume Ofanto vengano valorizzate, vissute e frequentate maggiormente dalla gente contribuendo così ad appropriarsi di nuovi spazi e ad aumentare la propria qualità della vita. Alla cerimonia parteciperanno il sindaco, gli assessori comunali e una folta rappresentanza di scolaresche dei tre Istituti Comprensivi comunali. Naturalmente la cittadinanza è invitata a partecipare e a curare gli alberi come fossero propri figli.