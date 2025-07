E' stata avviata lo scorso 18 luglio dalla Regione Puglia la conferenza di servizio sul Piano Triennale dei Servizi del trasporto pubblico locale 2024-2026 rivolta ai rappresentanti di enti locali, associazioni datoriali di categoria, sindacati, aziende di trasporto e a tutti gli stakeholder di settore. Il Piano è stato presentato nei dettagli tecnici e nei suoi obiettivi da due dei redattori, l'ingegnere, project manager e coordinatore tecnico scientifico del Piano Regionale dei Trasporti e dei Servizi della Regione Puglia, e il professordella Sapienza Università di Roma, con una introduzione didirigente del Servizio Contratti di Servizio e TPL della Regione Puglia. "La conferenza di servizio è il passaggio, previsto dalla legge, in cui si raccolgono osservazioni, perplessità, preoccupazioni e suggerimenti dagli stakeholder, a cui il Piano era stato già presentato lo scorso dicembre. – Ha detto l'assessore ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile della Regione Puglia,-. Prendiamo atto di quanto emerso, degli apporti anche critici emersi e di alcune esigenze concrete, specie di carattere economico, con cui si scontrano gli enti locali e le società di trasporto pubblico e per questo abbiamo dato la piena disponibilità a convocare tavoli di approfondimento e confronto. I primi c on cui ci incontreremo saranno i presidenti delle Province e il sindaco della Città Metropolitana di Bari che, in quanto titolari degli ATO, dovranno essere i principali attori in questa riorganizzazione del trasporto pubblico locale. Inoltre – ha continuato- va sottolineato che all'interno del Piano è stata inserita sin dal primo momento una clausola sociale a tutela dei lavoratori del settore, delle loro professionalità e dei livelli occupazionali. Un aspetto che quindi seguiamo, e seguiremo, con grande attenzione. Abbiamo avviato un percorso che apre a un rinnovamento del TPL, per ammodernare ed efficientare il modello di gestione. Sarà un percorso articolato e complesso che va studiato e attuato con attenzione, nel pieno rispetto delle norme e delle tempistiche. Ciascuno è chiamato a fare la propria parte e ad assumersi le proprie responsabilità. - Ha concluso- Serve condivisione e su questo si lavorerà, avendo sempre come obiettivo un servizio che risponda ai bisogni delle persone: dei pugliesi in primis ma anche di tutti coloro che ormai in ogni stagione visitano la nostra Puglia."