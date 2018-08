Piano straordinario per cultura e spettacolo

Ancora una buona notizia per le imprese pugliesi della cultura e dello spettacolo dal vivo: è stato approvato, dalla Giunta regionale,( così come riportato da Agierrefax) il. Due milioni di euro per sostenere progetti (fino a 15 mila o 50 mila euro) che dimostrino di essere parte integrante dell'identità territoriale e culturale pugliese o, ancora, che puntino ad avere una"Con questo bando - ha detto l'assessore all'Industria turistica e culturale– si completa il sistema di aiuti alle imprese culturali. Uno strumento che integra i bandi regionali triennali per la cultura e lo spettacolo puntando a sostenere in particolare l'innovazione culturale e sociale e la progettualità giovanile. Un altro obiettivo del bando è quello di favorire il lavoro di rete tra l'associazionismo culturale. Per questa ragione in tutti i bandi abbiamo introdotto una premialità per chi presenta progetti in partenariato. Le arti e la creatività rappresentano il terreno privilegiato sul quale i giovani possono lavorare insieme per sperimentare nuovi modelli organizzativi e produttivi. La Regione vuole accompagnare e sostenere questo percorso di ricerca e innovazione e favorire nuove opportunità nel settore strategico dell'economia e della cultura". Saranno finanziati progetti di spettacolo, oltre che progetti culturali, che prevedano manifestazioni espositive, progetti editoriali e iniziative per la promozione della lettura, convegni, seminari, workshop, eventi e rassegne, ricerche e studi. Determinante, ai fini del contributo la qualità progettuale che, in sede di valutazione della Commissione, peserà 60 punti su 100 complessivi. Saranno previste, inoltre, premialità per i progetti che si sono già distinti nella precedente programmazione, che hanno dimostrato rilevante valore sociale o hanno interessato aree a rischio sociale, che sono stati capaci di attivare forme innovative di auto finanziamento, che sono in partnership con soggetti privati attraverso i quali la Regione Puglia attua le sue politiche anche in altri settori: GAL, SAC, DUC, ecc. Le domande dovranno essere inviate a mezzo posta certificata all'indirizzo servizio.cinemaespettacolo@pec.rupar.puglia.it entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della Delibera riportando nell'oggetto la dicitura: "L'arco temporale di svolgimento delle attività dovrà riguardare il periodoLa partecipazione al Programma Straordinario annuale 2018 è incompatibile con le altre misure in materia di cultura e spettacolo per cui i soggetti richiedenti risultino già ammessi a finanziamento e beneficiari. Il nuovo avviso accompagna altri due importanti provvedimenti approvati dalla Giunta, questa volta, però, destinati agli operatori già finanziati e ammessi ai bandi triennali per la cultura e lo spettacolo dal vivo: la proroga al 1 novembre 2017 dei termini iniziali per lo svolgimento delle attività previste nella prima annualità, e la proroga della data di inizio attività al 1 gennaio 2018 per quei progetti che saranno oggetto di scorrimento, per effetto di eventuali ulteriori risorse della graduatoria del bando cultura, ammessi ma non ancora finanziati per mancanza di risorse.