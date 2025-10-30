Zucca-Halloween
Zucca-Halloween
Per Halloween le zucche intagliate che appassionano un numero sempre maggiore di consumatori

In Puglia cresce la produzione sia per varietà che qualità

Puglia - giovedì 30 ottobre 2025 14.55
Cresce la produzione con un aumento del 20% in Puglia delle zucche Made in Italy, che per varietà, qualità e versatilità sono tra le migliori al mondo, con una corsa all'acquisto nella settimana di Halloween dell'ortaggio più grande che ci sia. E' quanto emerge dall'analisi della Coldiretti Puglia, in occasione della giornata della zucca al mercato di Campagna Amica di Bari, con lezioni di intaglio delle zucche per prepararsi ad Ognissanti, l'esposizione di "mostruose" sculture, ma anche i consigli in cucina dei cuochi contadini per prepararle al meglio. Dalla padella all'intaglio – spiega la Coldiretti Puglia – sono stimati in aumento anche i consumi del caratteristico simbolo delle streghe, con la diffusione di decine di ricette, molte delle quali ispirate alla tradizione contadina, per valorizzare al meglio le zucche in cucina, con il prezzo medio al dettaglio che si aggira sui 2 euro al chilo, ma può arrivare anche a raddoppiare o triplicare se sbucciata e tagliata, secondo l'analisi Coldiretti. La produzione risulta in aumento nelle diverse province pugliesi tra il 20 r il 25% soprattutto nelle aree irrigate – aggiunge Coldiretti Puglia - eccezion fatta per la Capitanata dove la siccità ha ridotto le rese passate dai 500 quintali ad ettaro del 20224 ai 300/400 quintali ad ettaro del 2025.

Si tratta per la maggior parte di prodotti destinati al consumo alimentare, anche se cresce la coltivazione di varietà di zucche a uso ornamentale o da "competizione", con esemplari che possono superare anche i mille chili di peso. Accanto a varietà internazionali come l'Americana, la Butternut o l'Asterix, molti imprenditori agricoli – evidenzia Coldiretti Puglia – sono impegnati nella tutela delle varietà tradizionali come la Cappello del prete, la Berretta piacentina, la Mini Moscata, la Violina, la Moscata di Provenza, la Trombetta e la Delica, di cui si utilizza tutto: foglie, fiori, buccia, semi e naturalmente la polpa.Sagre e fiere dedicate alla zucca – sottolinea Coldiretti – rappresentano un'occasione ideale per acquistare direttamente dai produttori zucche di ogni forma e dimensione, comprese quelle non commestibili per usi ornamentali. Coldiretti consiglia di rivolgersi ai mercati degli agricoltori di Campagna Amica, per garantirsi un prodotto 100% Made in Italy e al tempo stesso sostenere economia e occupazione locali, in un momento complesso per il Paese.

La normativa obbliga a indicare l'origine solo sulle zucche fresche intere, ma non su quelle già tagliate, trasformate o sui semi di zucca. Una lacuna che – avverte Coldiretti – espone i consumatori al rischio di acquistare prodotti provenienti da Paesi con regole meno rigorose sull'uso dei fitofarmaci, come Egitto e Tunisia, principali esportatori verso l'Italia insieme al Sudafrica, che insieme coprono quasi la metà delle importazioni complessive.

Regina delle tavole invernali, protagonista dei famosi tortelli, la zucca è tra gli ortaggi più versatili: perfetta per piatti salati e dolci, si abbina a pasta, carne, formaggi e torte. Nel tempo si sono affermate due principali tipologie d'uso: una per tortelli, gnocchi, dolci e pane, che richiede varietà dalla polpa soda, asciutta e dolce; l'altra per zuppe e minestroni, dove sono adatte anche zucche meno zuccherine.

Un'altra categoria in forte crescita è quella delle zucche ornamentali: esistono varietà di ogni tipo, piccole o gigantesche, allungate, a trombetta, a cappello, schiacciate o tonde, con bucce lisce, rugose, bitorzolute o striate, e colori che spaziano dal verde al rosso acceso. L'affermarsi della notte di Halloween ha poi aperto un nuovo mercato, quello delle zucche intagliate, che appassiona un numero sempre maggiore di consumatori.

La nuova tendenza che prende piede anche in Puglia – conclude Coldiretti – è il "pumpkin patch": i campi di zucche da visitare, veri e propri luoghi d'atmosfera a metà tra parco-giochi e casa dei fantasmi. Un'esperienza di "zucca turismo" che negli agriturismi di Campagna Amica diverte i più piccoli e conquista i grandi, amanti dei mille piatti a base di zucca, quella buona da mangiare.
