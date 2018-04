Passeggiate Archeologiche per il 25 Aprile

Interessante offerta turistica per scoprire le bellezze diin occasione dell'anniversario dellagrazie alle iniziative messe in atto dallacon il patrocinio della Fondazione Archeologica Canosina e la Concattedrale San Sabino. Spiccano le "", all'insegna della storia e delle bellezze monumentali di Canosa di Puglia(BT), che si svolgeranno in mattinata a partire dallee nel pomeriggio allecon l'incontro presso ilin Piazza Vittorio Veneto, nr.6. Il percorso sarà così articolato con le soste per le visite presso:che ospita tesori millenari sia archeologici che artistici;ove è in mostra il prestigioso corredo proveniente dalla(XII sec.), famoso eroe della I Crociata;o (I sec. d.C.), unicum nel panorama archeologico locale;(III-II sec. a.C.), caratterizzato dal lungo dròmos e dall'imponente porta ellenizzata;(VI sec.d.C.), di notevole interesse in quanto testimone di una importante fase storica di Canosa con l'opera di cristianizzazione di San Sabino. Inoltre, dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle 19.00, sarà aperto il magnificocon i singolari capitelli corinzi figurati, unici al mondo, ed i resti della Basilica sabiniana. In caso di maltempo, si visiteranno i luoghi al coperto, mentre per l'chiamando l'utenza telefonicao inviando mail all'indirizzo:per ulteriori informazioni e ricevere i dettagli sui percorsi per raggiungere. E' di questi giorni la pubblicazione, sia a livello nazionale che regionale, dei dati provvisori sulche ha visto la città dipiazzandosi davanti a Bisceglie (+9,8%) e Trani (+6,3%) altre località più note della sesta provincia pugliese. Un risultato incoraggiante e di buon auspicio alla vigilia deicon milioni di turisti in viaggio verso località marine e città d'arte, in cima alle preferenze.