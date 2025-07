Passaporti: sportelli attivi presso il Commissariato di Polizia di Stato di Canosa di Puglia

Commissariato di Canosa di Puglia -

Ufficio Passaporti

Larinnova il proprio impegno a favore dei cittadini, garantendo un servizio efficiente e tempi rapidi per ildocumento essenziale per l'attraversamento delle frontiere e la libera circolazione all'estero. In un periodo in cui la domanda di passaporti risulta particolarmente elevata, le donne e gli uomini dellacontinuano a operare con professionalità e dedizione per rispondere con prontezza alle necessità della comunità residente nella sesta provincia pugliese. Al fine di agevolare le operazioni e ridurre i tempi di attesa, anche nelle prossime settimane resteranno aperti gli sportelli dell'Ufficio Passaporti della Questura, nonché quelli deidi Barletta, Trani e. Queste sedi continueranno ad accogliere i cittadini che hanno correttamente prenotato l'appuntamento per l'espletamento della procedura di rilascio.Si ricorda che l'iter per la richiesta del passaporto prevede, in via ordinaria, laaccedendo al portale dedicato della Polizia di Stato: passaportonline.poliziadistato.it. Attraverso tale piattaforma è possibile selezionare la sede, la data e l'orario per presentare l'istanza e la documentazione richiesta. Oltre alla procedura ordinaria, è prevista unaper situazioni di comprovata urgenza. In tali casi – come motivi di salute, esigenze lavorative documentate o viaggi imminenti già prenotati – è possibile richiedere un appuntamento anticipato. Al momento della presentazione, il cittadino dovrà esibire la documentazione giustificativa a supporto della richiesta, affinché la stessa possa essere valutata secondo i criteri previsti., nella convinzione che un servizio pubblico efficiente e accessibile rappresenti una forma concreta di vicinanza delle istituzioni ai cittadini. Per agevolare l'accesso al servizio da parte della cittadinanza, si riportano di seguito gli orari di apertura al pubblico degli sportelli preposti al rilascio dei passaporti presso la Questura e i Commissariati di Pubblica Sicurezza della Provincia.Via della Indipendenza, 476123 (ANDRIA - BT)Tel: 0883 569111Email: dipps19G.00N0@pecps.poliziadistato.itLunedì ..... dalle ore 9:00 – 13:00Martedì..... dalle ore 9:00 – 13:00Mercoledì..... dalle ore 9:00 – 13:00Giovedì..... dalle ore 9:00 – 13:00// 15:00 – 17:00Venerdì..... dalle ore 9:00 – 13:00Sabato..... dalle ore 9:00 – 12:30Via Alessandro Manzoni, 2976121 (BARLETTA - BT)Telefono: 0883341611Email: dipps19G.5100@pecps.poliziadistato.itLunedì ..... dalle ore 9:00 – 13:00// 15:00 – 17:30Martedì ..... dalle ore15:00 – 19:00- RitiroMercoledì..... dalle ore 9:00 – 13:00Giovedì..... dalle ore 9:00 – 13:00- RitiroVenerdì..... dalle ore 9:00 – 13:00Corso Garibaldi, 24776012 (CANOSA DI PUGLIA - BT)Telefono: 0883669311Email: dipps19G.5200@pecps.poliziadistato.itLunedì..... dalle ore 9:00 – 12:00Martedì..... dalle ore 9:00 – 12:00Mercoledì..... dalle ore 16:00 – 19:00Giovedì///Venerdì..... dalle ore 9:00 – 12:00Via Beato Annibale Maria di Francia, 10076125 (TRANI - BT)Telefono: 0883501611Email: dipps19G.5300@pecps.poliziadistato.itLunedì..... dalle ore 9:00 – 13:00// 15:00 – 16:30 -RitiroMartedì..... dalle ore 9:00 – 13:00- RitiroMercoledì ..... dalle ore 9:00 – 13:00Giovedì ..... dalle ore 9:00 – 13:00// 15:00 – 17:00Venerdì..... dalle ore 9:00 – 13:00Sabato..... dalle ore 9:00 – 13:00