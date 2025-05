Partito Democratico della Puglia al lavoro per costruire l’alleanza strategica

"Il- dichiarasegretario- La sinergia la costruiremo partendo dal programma per la Puglia, nelle prossime settimane ci metteremo al lavoro per incrociare i percorsi programmatici, ma l'unità delle forze progressiste rappresenta un'opportunità storica per il nostro territorio e per il Paese, permettendoci di affrontare insieme le sfide che ci attendono e di lavorare per un futuro più sostenibile e giusto. Siamo convinti che questa alleanza possa portare a una nuova stagione di governo e di sviluppo, fondata sulla condivisione di valori e obiettivi comuni. Il nostro impegno sarà quello di lavorare insieme per migliorare la vita dei cittadini pugliesi e italiani, promuovendo politiche innovative e sostenibili. Siamo al lavoro anche per costruire liste aperte alla società civile, alle donne e radicate sul territorio, mettendo un freno al trasformismo, ma soprattutto investendo sul rinnovamento. Lavoreremo insieme per affrontare le sfide del nostro territorio, come la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, il lavoro e la lotta alla precarietà, la promozione dello sviluppo sostenibile e la tutela dell'ambiente. La nostra porta - conclude - è aperta a tutte le forze politiche e ai movimenti civici alternativi al Governo Meloni che condividano i nostri valori. Uniti oggi per la Puglia, uniti domani per il bene dell'Italia."