Parrocchia Gesù Liberatore: “Il Quartiere in Festa“

Con il significativo messaggiosi apre il manifesto dellache si terrà. La parrocchia di Gesù Liberatore retta daha reso noto il programma per. Dal 24 agosto scorso e fino all'1 settembre 2018 è in corso la, inizio giornaliero alle. Alledichiusura della novena con lae delle famiglie partecipanti al giro per le strade del quartiere come è stato fatto anche il 24 agosto scorso con laNella giornata disaranno celebrate le sante messe allepresieduta dal, alle ore 18,00 presieduta dae al termine, intorno alleci sarà la processione con il quadro die la statua di. Sarà percorso il seguente itinerario cittadino, partenza dallain Via Nicola Capurso Sergente Maggiore nr.1, via delle Violette, Via Gen.Magg. G. Del Vento, via P. Borsellino, via U. La Malfa, via G.Falcone e rientro in Chiesa. Per l'occasione, nel porticato della Chiesa è allestito un caratteristico mercatino di oggetti sacri e libri religiosi.Il programma ludico riporta che dal 24 agosto scorso e fino all'1 settembre 2018 sono in corso di svolgimento miniper bambini e ragazzi, eper giovani ed adulti, dalle ore 20,00 alle ore 22,00 giornaliere.Nella serata diin, a partire dalle ore 20,30 si terrà il live show conche proporranno i successi della musica italiana ed estera. Seguirà il dj set conby Re Noir Privè "Lo Smeraldo Wedding & Events".A presentare la serata il famosoanimatore ad "Italia's got talent" e "Tu si que vales", programmi televisivi di grande successo.