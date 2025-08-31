Paolo Pinnelli punta "Il Faro si racconta. Storia, personaggi e retroscena del monumento di Minervino Murge"

Larga partecipazione di pubblico alla presentazione del libroscritto dal giornalistache ha avuto luogo presso l'aula consiliare del Comune murgiano, lo scorso 29 agosto, e non all'aperto nella Villa Faro, come programmato, a causa del maltempo. Ilmonumento unico nel suo genere, svetta dal 29 giugno del 1932 sulla zona più alta di Minervino Murge, abbracciando, in tutta la sua maestosità, le vicine terre di Basilicata e Campania, fino a rivolgere il suo sguardo verso l'azzurro del Golfo di Manfredonia. "In questo meraviglioso paesaggio è stato costruito il Faro, che racconta storie di vita popolare, di vita politica e sociale. – Esordisce cosi la sindaca di Minervino Murge,intervenuta per i saluti istituzionali e gli onori di casa, congratulandosi con l'autore delle:"Storie che il giornalista e scrittoreha saputo narrare con grande maestria e puntualità. Storie che vanno lette per divenire parte di noi, per non dimenticare le nostre radici e tramandarle con orgoglio e verità alle generazioni future" .Il volumeche ha per editore lo stessosotto l'egida del patrocinio dell'narra la storia del Faro attraverso un lavoro certosino dello scrittore canosinomediante analisi approfondita di documenti d'archivio e articoli di giornali dell'epoca. "La stranezza della sua presenza è subito evidente ad ogni visitatore, ma la sua esistenza a Minervino Murge è un vero e proprio capitolo della Storia dell'Italia, non solo fascista ma anche pre-fascista e del Dopoguerra. E' un autentico e affascinante viaggio nella storia. Ed è anche una reale testimonianza, certamente molto involontaria, della difesa di tutte le libertà attraverso le tanti azioni – di ogni valore politico –intraprese dai suoi abitanti". Nei dettagli, i "fatti" storici che hanno portato alla realizzazione del Faro Votivo, accompagnati anche dalla narrazione delle vicende che hanno scongiurato, nell'immediato Dopoguerra, la sua distruzione.è arricchito dall'introduzione a firma dellaSindaca del Comune di Minervino Murge; dalla prefazione didai "preziosi" consigli dello street artist e architettoche ha realizzato in esclusiva anche l'immagine di copertina del volume. Un'opera letteraria di elevato pregio storico, culturale e sociale, comprendente illustrazioni originali, ideate e realizzate dacon immagini e cartoline d'epoca anche attraverso l'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale, in un connubio di storia e innovazioni tecnologiche da tramandare ai giovani, potenziali cultori del patrimonio locale di immane valore.Riproduzione@riservata