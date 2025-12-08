Pansfegghjète, la novità dolciaria del Natale 2025

Per le prossime festività natalizie giunge una novità sulle tavole: ildi. Un altro dolce che va ad arricchire l'elenco delle bontà tipiche del Natale canosino: dalle cartellate ai marzapani, alle spumette, ai taralluccimbriachìdde"e alle sfogliatelle.è stato presentato in questi giorni di sagraa due anni dall'inserimento nell'elenco nazionale dei P, dellaiscritta come laGli artefici della realizzazione sono :, titolari dellaesperti nella preparazione di dolci tradizionali ed innovativi, che negli anni hanno anche partecipato alle sagreoltre ad essere molti attivi sui social,le cosiddette "vetrine" ad ampio raggio d'azione attraverso foto e video sui dolci prodotti in laboratorio. Le prime versioni delsono una di 600 grammi e l'altra di un chilogrammo : di forma cilindrica, soffice, con glassa in superficie che unisce il sapore tostatodelle mandorle e il profumo della cannella, mentre all'interno la mostarda di uva bianca, uvetta, cioccolato e aromi di garofano e cannella. Non solo un "regalo visivo", davvero un "capolavoro dolciario" tra i primi commenti degli assaggiatori riservati aldellache ha "sfornato" un'altra delizia culinaria "Made in Canosa di Puglia" per le festività natalizie, ma "anche per tutto l'anno" , utilizzando ingredienti a km0 per un gusto autentico e genuino legato alla tradizione e alle tipicità del territorio. Dedizione e passione da parte dei pasticcerie del loro staff impegnati in ore di lavoro, precisione e attenzione nelle preparazioni dei dolci, un piacere per gli occhi oltre che per il palato nei momenti conviviali all'insegna delle tradizioni popolari ed enogastronomiche. Mentre, in questi giorni, laattende il riconoscimentocomeche include biodiversità, sostenibilità, stagionalità, convivialità e trasmissione dei saperi e conoscenze locali.Riproduzione@riservata