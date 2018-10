Orecchiette e burrate andate a ruba in poco tempo

Già alle ore 10,00, ad 1 ora dall'apertura, , delgià tutto esaurito per burrate e ricotta fresca, arrivate stamani dalla Puglia per i visitatori del più grandemai realizzato prima nella Capitale, in una location dallo straordinario fascino qual è il. Consumatori delusi alle ore 12,00 perché sono terminate tutte lsegnala, grazie ad un'affluenza da capogiro. Il volto noto di RaiUnoha 'per ilriferisce Coldiretti Puglia, e per l'olio extravergine di oliva in un orcio di ceramica di Grottaglie che le è stato donato, come simbolo della ricchezza agricola pugliese. "per esaltare i cibi più buoni del mondo del Paese più bello del mondo al Circo Massimo a Roma e ladel cibo vero, fatto da imprenditori veri protagonisti del successo dell'agroalimentare made in Italy.un giacimento goloso di salumi, capperi, pomodori secchi, pasta in vari formati dalle 'foglie d'ulivo' ai 'cavatelli', caciocavalli e pecorino, capocolli, olio extravergine di oliva, taralli, formaggi stagionati, sottoli confetture e patè, lattici e formaggi di pecora, passate di pomodoro, mozzarelle e uova in packaging innovativo".Sono i- sottolinea- sono la più grande opera dimai realizzata in Italia che può essere sostenuta direttamente dai cittadini nei mercati a chilometri zero degli agricoltori e nelle fattorie lungo tutta la Penisola, una mappa del tesoro che per la prima volta è alla portata di tutti. "I visitatori del Villaggio hanno potuto parlare direttamente con gli agricoltori, curiosi e affascinati dai tanti prodotti di cui ignorano spesso l'esistenza - aggiungeDirettore di Coldiretti Puglia - e hanno stupito per la voglia di conoscenza, tanto da seguire il percorso di degustazione dell'olio extravergine di oliva, prima dell'acquisto. In questo fine settimana abbiamo avuto prova della grande attenzione dei consumatori al brand Puglia, perché cercavano le aziende regionali per ritrovare antichi sapori o ricordare i momenti di una vacanza speciale". Isono i prodotti della biodiversità agricola italiana che nel corso dei decenni sono stati strappati all'estinzione o indissolubilmente legati a territori specifici ai quali si aggiunge la lista delle razze animali che gli imprenditori agricoli diallevano con passione. Si tratta in totale di 311 prodotti e razze animali raccolti nel corso di un censimento, curato dall'Osservatorio sulla biodiversità istituito dal comitato scientifico di Campagna Amica.Nel corso di questo primo studio sono risultatiLe aziende condotte da questi imprenditori per il 20% producono con ile il 5% è impegnato in attività diDei 311mentre il 10% può essere acquistato solo in punti vendita aziendali o durante eventi specifici. Il 16% sono frutti, il 44% è costituito da ortaggi, legumi e cereali, il 30% da derivati di razze animali che sono rappresentate da 55 razze diverse presenti nei registri e nei libri delle razze, il 3% da miele e prodotti spontanei ad alto valore ecosistemico, e infine trasformati di olivi e vitigni per un 7%. Iuna ricerca di carattere sociologico con la presentazione di ricette e storie di agricoltori custodi, per comprendere l'importanza della conservazione di un patrimonio unico al mondo.