Ordinanza di custodia cautelare dell’interdizione temporanea dai Pubblici Uffici per un poliziotto

Ritenuto responsabile del reato di truffa aggravata ai danni dello Stato

BAT - lunedì 25 agosto 2025 10.44
Il Tribunale di Trani ha adottato un'ordinanza di custodia cautelare dell'interdizione temporanea dai Pubblici Uffici accogliendo parzialmente la richiesta della Procura di Trani: le indagini ed il provvedimento sono stati eseguiti dalla Polizia di Stato nei confronti di un poliziotto in servizio nella BAT ritenuto responsabile del reato di truffa aggravata ai danni dello Stato. L'attività d'indagine, coordinata dalla Procura di Trani, svolta anche con l'ausilio di intercettazioni telefoniche, trae origine da alcune difformità evidenziate nel corso di verifiche interne attivate dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Canosa di Puglia e riguardanti la fruizione di periodi di malattia richiesti da un operatore di quell'Ufficio. Le indagini hanno rilevato che i permessi erano stati richiesti sulla scorta di numerose attestazioni mediche per visite specialistiche di fatto mai effettuate. La genuinità dei certificati è apparsa immediatamente dubbia presentando firme e grafie diverse, e in alcuni casi l'assenza del timbro dello studio medico. La Squadra Mobile della Questura di Barletta Andria Trani, delegata nell'attività investigativa e coordinata dalla Procura di Trani, ha concentrato gli accertamenti su oltre trenta certificati medici di uno studio odontoiatrico di Cerignola, evidenziando, nella fase delle indagini preliminari, come le visite mediche non fossero mai state effettuate e che i relativi certificati falsi fossero poi stati presentati dal dipendente a giustificazione dei giorni di permesso per malattia. Occorre precisare che i provvedimenti adottati nel corso delle indagini non sono definitivi e gli indagati non possono essere considerati colpevoli fino a quando la responsabilità non sia stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili.
