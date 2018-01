Operatore ai servizi di promozione ed accoglienza

È stata presentata ieri, nella biblioteca comunale, la, il piano europeo per combattere la disoccupazione giovanile. Anche quest'anno, organismo formativo tranese accreditato dalla Regione Puglia, si impegna, nell'Ats, nella promozione dei servizi previsti dal piano. Obiettivo della Prometeo è fornire,che non studiano e non lavorano (Neet), un percorso personalizzato di formazione o un'opportunità lavorativa. Le attività prenderanno il via anche quest'anno. Nel centro polifunzionale di Trani, in via Andria n.157, presso il Monastero delle Clarisse, partirà a fine gennaio il corso di(indirizzo: Operatore di bed&breakfast e case vacanza). Possono aderire i giovani di età inferiore ai 18 anni che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di primo grado (licenza media).Si tratta di un percorso triennale al termine del quale i giovani partecipanti saranno in grado di svolgere attività di accoglienza, informazione e promozione in rapporto alle esigenze del cliente, con competenza nella prenotazione ed assistenza e nell'evasione delle pratiche amministrativo-contabili.Ad ogni partecipante è garantita un'indennità di frequenza di 3.200 euro. È prevista, inoltre, la partecipazione gratuita alle fasi di stage all'estero (Inghilterra e Francia). Saranno distribuiti i libri di testo e tutto il materiale didattico. I corsisti avranno la possibilità di essere inseriti all'interno di realtà lavorative ed aziendali, in Italia e all'Estero. L'agenzia formativa e i partner di progetto continuano, così, a mettere in campo un'iniziativa concreta che può aiutare i giovani a maturare la capacità di prendere decisioni per scegliere in modo autonomo il proprio futuro, a rimanere in un circuito formativo e ad entrare nel mondo del lavoro.Nel corso del 2017, l'organismo tranese ha attivato e concluso 167 tirocini formativi, prodotto 41 assunzioni a tempo indeterminato e 23 a tempo determinato e parasubordinato. Gli iscritti all'Ats #misuregiovani#puglia di Trani sono ben 403 e 211 gli utenti in formazione. Diciotto i corsi di formazione attivati e 97 le certificazioni informatiche Aica. E ancora, 25 certificazioni linguistiche Trinity, 34 utenti abilitati all'esercizio di commercio, somministrazione alimentazioni e bevande e non manca il servizio civile nazionale. Per ogni altra informazione è possibile visitare il sito www.prometeonlus.org nella sezione Garanzia Giovani – FAQ oppure contattare lo Youth Corner attivo dal lunedì al venerdì, 09.00-13.00, e martedì e giovedì, 16.00-19.00, nelle sedi di Trani:Youth Corner TRANI c/o IFOR PMI PROMETEOContatti: Dott. Lapi SaverioIndirizzo: Via Andria, 157 – 76125 TraniTelefono: 0883 500536Fax: 0883 492461e-mail: saveriolapi@prometeonlus.it