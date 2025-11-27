Flavio Civita
Flavio Civita
Politica

Onore agli eletti e buon lavoro

La nota di Flavio Civita(FdI) a margine delle elezioni regionali in Puglia

BAT - giovedì 27 novembre 2025 19.27
«Questa tornata elettorale mi ha dato un privilegio raro: ritrovare relazioni storiche e costruirne di nuove, conoscendo meglio persone e territori che meritano ascolto e presenza. È stato un periodo intenso, a tratti faticoso, ma profondamente vero. Avevo detto che sarebbe stata una campagna di relazioni e, alla fine, questo è esattamente ciò che è stata. Ed è ciò che più conta. Dal punto di vista personale, e per il gruppo di amici che si è speso con generosità al mio fianco, posso ritenermi soddisfatto delle 2.900 preferenze raccolte. Senza passerelle istituzionali, senza ruoli pubblici da oltre dieci anni, quel risultato è un segnale forte: è un sostegno alla mia persona, alla mia idea di impegno, e mi dà energia per guardare avanti. In queste settimane ho percepito una richiesta crescente di un rapporto più diretto, più umano, meno legato ai confini di un quartiere e più orientato alla visione di comunità. I tantissimi messaggi ricevuti lo confermano. Allo stesso tempo, però, è evidente che non è ancora maturata – o diffusa – la consapevolezza che la politica possa motivare davvero solo quando è vissuta come dovere civico, come spazio per costruire futuro insieme. Lo testimonia una percentuale di astensionismo profondamente alta: un segnale da non ignorare. Per quanto riguarda Andria, mentre sono ancora in corso verifiche che potrebbero confermare o meno la presenza di un nostro concittadino in Consiglio regionale, non posso non esprimere un dispiacere personale. Il fatto che i candidati andriesi a Barletta abbiano raccolto meno di 800 preferenze, mentre i candidati barlettani ad Andria ne abbiano ottenute oltre 4.500, merita una riflessione seria. L'ho sempre detto: non sono un uomo da campanilismo. Ma attestare Andria come "terra di conquista" è mortificante per la nostra comunità e rappresenta una sconfitta per un'intera classe dirigente che, evidentemente, non dà fiducia nemmeno a sé stessa. Non è una critica, non è un rimprovero: è una presa d'atto. E su questo, chi oggi guida e rappresenta la politica locale dovrebbe lavorare con coraggio, almeno per superare l'ipocrisia di chi proclama di avere "al centro la comunità". Onore agli eletti e buon lavoro, augurandomi che svolgano effettivamente il ruolo di guida del territorio con senso di responsabilità e visione. Il mio bicchiere mezzo pieno non è un titolo da rivendicare né un primato da sbandierare. È, invece, la consapevolezza di aver dato un contributo serio al partito e alla coalizione, e soprattutto di aver consolidato e costruito relazioni vere: quelle che resteranno ben oltre il tempo delle elezioni. Ed è alle persone che mi sono state accanto che va il mio grazie più sincero: alla mia famiglia, al mio team, agli amici che non hanno esitato un solo istante a sostenermi, e a tutti coloro che hanno scelto di credere in me. Il loro supporto, la loro fiducia, la loro presenza quotidiana sono la mia forza. Si riparte da qui. Con umiltà, con determinazione, e con la stessa volontà di sempre: testa bassa, e si continua». E' la nota di Flavio Civita a margine delle elezioni regionali che vedrà Fratelli d'Italia al Consiglio Regionale della Puglia con 11 consiglieri : Tommaso Scatigna eletto a Bari; Cataldo Basile e Paolo Pagliaro a Lecce; Renato Perrini e Giampaolo Vietri a Taranto; Giovanni De Leonardis e Nicola Gatta a Foggia; Luigi Caroli e Antonio Scianaro a Brindisi; Antonia Spina e Andrea Ferri nella BAT.
.
  • Andria
  • Fratelli d'Italia
  • Regionali 2025
  • Flavio Civita
A volte ritornano! Sabino Moscaritolo alla consolle!
27 novembre 2025 A volte ritornano! Sabino Moscaritolo alla consolle!
Trattori più sicuri e operatori professionali in agricoltura
27 novembre 2025 Trattori più sicuri e operatori professionali in agricoltura
Altri contenuti a tema
Forza Italia cresce sul territorio della BAT Forza Italia cresce sul territorio della BAT Il commento del senatore di Forza Italia Dario Damiani al risultato elettorale delle Regionali 2025
Nessun canosino al Consiglio Regionale della Puglia Nessun canosino al Consiglio Regionale della Puglia Sono otto i consiglieri eletti della BAT
A Canosa, Fratelli d'Italia è il primo partito A Canosa, Fratelli d'Italia è il primo partito Movimento 5 Stelle  al secondo posto con il 23,21%
Antonio Decaro, nuovo presidente della Regione Puglia Antonio Decaro, nuovo presidente della Regione Puglia Succede a Michele Emiliano
A Canosa vince l'astensionismo Notizie A Canosa vince l'astensionismo Al voto solo il 29,05% degli aventi diritto, il più basso della BAT
Canosa, ultima per affluenza alle urne Notizie Canosa, ultima per affluenza alle urne Solo il 19,37% degli aventi diritto, il più basso della BAT
A Canosa, in calo l'affluenza alle urne Notizie A Canosa, in calo l'affluenza alle urne Solo il 14,75% degli aventi diritto, il più basso della BAT
I pellegrinaggi giubilari, cammini di conversione e rinnovamento spirituale Il Pensare tra bellezza e verità I pellegrinaggi giubilari, cammini di conversione e rinnovamento spirituale Le comunità parrocchiali di Andretta in visita ad Andria e Trani
Il nostro impegno nel costruire una comunità più consapevole
27 novembre 2025 Il nostro impegno nel costruire una comunità più consapevole
Fondazione Onda premia ancora l'ASL BT
27 novembre 2025 Fondazione Onda premia ancora l'ASL BT
Forza Italia cresce sul territorio della BAT
27 novembre 2025 Forza Italia cresce sul territorio della BAT
Le difficoltà delle api rappresentano una minaccia diretta per la biodiversità
27 novembre 2025 Le difficoltà delle api rappresentano una minaccia diretta per la biodiversità
Frantoi Aperti a Canosa di Puglia
26 novembre 2025 Frantoi Aperti a Canosa di Puglia
Incidente stradale sulla SS93, due veicoli coinvolti
26 novembre 2025 Incidente stradale sulla SS93, due veicoli coinvolti
Le Province sono parte della vita democratica della Repubblica
26 novembre 2025 Le Province sono parte della vita democratica della Repubblica
Tecnologie e sostenibilità per l’industria del futuro
26 novembre 2025 Tecnologie e sostenibilità per l’industria del futuro
© 2005-2025 CanosaWeb è un portale gestito da 3CPower srl Partita iva 07161380725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CanosaWeb funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.