Oltre 100 lavoratori impiegati "in nero”

Nei giorni 27 e 28 novembre scorsi è stato svolto un piano straordinario di interventi finalizzato a prevenire e reprimere il fenomeno del lavoro "nero" ed "irregolare", nonché le connesse manifestazioni di illegalità. Il piano, disposto dalsi colloca nell'ambito della missione istituzionale del contrasto all'illegalità economica e finanziaria, con lo scopo di tutelare il corretto andamento del mercato del lavoro. Complessivamente sono stati eseguiti nr.controlli, nel corso dei quali sono stati scoperti nr., oltre a nr.lavoratori la cui posizione è risultatacon la conseguente verbalizzazione di complessivi. Bensono, invece, le posizioni lavorative ancora in fase di definizione, per le quali sono necessari ulteriori accertamenti. L'attività ispettiva, condotta trasversalmente nei confronti di diversi soggetti economici, precedentemente individuati a seguito di specifiche "analisi di rischio", non ha mancato di evidenziare situazioni di particolare rilevanza, come il caso di un'attività di produzione del settore alimentare che, oltre ad impiegare la quasi totalità dei lavoratori in "nero" o irregolarmente, è risultata anche essere sprovvista delle prescritte autorizzazioni sanitarie rilasciate dagli Enti preposti. Dall'inizio dell'anno, nello specifico settore sono stati effettuaticontrolli su tutto il territorio regionale, con la scoperta dilavoratori "in nero" elavoratori la cui posizione risultava comunque irregolare;i datori di lavoro verbalizzati.