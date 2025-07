Nuovo ospedale di Andria: “Lavoro sinergico per bandire la gara d’appalto entro metà ottobre"

"La pubblicazione del bando di gara per la realizzazione del nuovo ospedale di Andria entro la metà di ottobre è un obiettivo raggiungibile in modo concreto. Asl Bt, Rtp e Cab Asset sono al lavoro in maniera costante e sinergica per rispettare le tappe fissate dal cronoprogramma tracciato nelle scorse settimane. Contestualmente, ed è questa la grande novità, nella giornata odierna è stato ratificato dalla giunta regionale l'accordo di programma tra Regione Puglia, comune di Andria, provincia Bat e Asl Bt che permetterà al consiglio comunale di Andria di riunirsi per poter adottare la variante urbanistica necessaria alla realizzazione dell'opera". Così il consigliere regionalea margine dell'audizione in I commissione da lui richiesta per fare il punto della situazione."La commissione odierna - afferma Caracciolo - ha certificato la bontà del rapporto sinergico, più volte da me sollecitato, tra Cab Asset, Rup ed Rtp finalizzato al rispetto dei tempi. Secondo quanto riportato dal Rup, il primo rapporto ispettivo di Cab Asset è arrivato puntualmente a metà luglio. I rilievi emersi sono già stati presi in considerazione e si sta lavorando in sinergia per risolverli nella fase esecutiva del progetto. Contestualmente si sta lavorando per le forniture. L'obiettivo di arrivare al bando di gara tra fine settembre e metà ottobre è fattibile, tant'è che, sempre secondo quanto riportato dal Rup, la Asl Bt ha già predisposto una bozza del bando stesso"."La grande novità odierna - prosegue Caracciolo - è quella della ratifica, da parte della giunta regionale, dell'accordo di programma tra Regione Puglia, Comune di Andria, Provincia Bt e Asl Bt che permetterà al consiglio comunale di Andria di riunirsi per poter adottare la variante urbanistica necessaria a realizzare l'opera. A proposito del comune di Andria, va avanti anche il cronoprogramma per la viabilità che sarà realizzata con i 6 milioni di euro di fondi Fsc messi a disposizione della Regione Puglia. A breve, infine, sarà anche siglato l'accordo di programma tra Regione e Ministero della Sanità"."Accogliamo con grande favore le notizie emerse quest'oggi. La commissione sarà aggiornata nella prima settimana di settembre e - conclude Caracciolo - colgo l'occasione per ringraziare tutti coloro i quali continueranno a lavorare anche nel periodo delle ferie per garantire il rispetto dei tempi".