Nuovo ospedale di Andria: Il bando a fine settembre è in odore di campagna elettorale

"Il sospetto che anchefinisca nelè molto reale, non a caso, ed è il caso di dire, guarda caso il bando di gara potrebbe essere pronto a fine settembre inizi ottobre prossimo, proprio a ridosso delle elezioni! Ma siccome stiamo parlando di un'opera sanitaria di grandissima importanza per la BAT, anche nel mio ruolo di consigliere regionale di opposizione, ho volutamente avuto un atteggiamento positivo durante l'ennesima audizione, interessata soprattutto a conoscere il cronoprogramma dell'avvio dei lavori. Francamente devo dire che gli auditi (dalla ASL BAT al Comune di Andria) hanno dato rassicurazioni sull'iter, annunciando persino che nella giornata di oggi in giunta regionale verrà approvato approvato l'accordo di programma per consentire al comune di Andria di procedere con la variante urbanistica, subito dopo sarà possibile firmare l'accordo di programma tra la Regione Puglia e i Ministeri della Salute e delle Finanze. Ma l'esperienza con i cantieri dei nuovi ospedali (quello di Monopoli-Fasano e Taranto) non ci conforta: dalla posa della prima pietra all'entrata in funzione ci vorranno circa dieci anni,Quindi l'auspicio è quello che nei prossimi anni venga potenziata la sanità della nostra provincia, evitando il rischio che si è verificato nelle altre province dove si sono chiusi i reparti come se il nuovo ospedale si sarebbe aperto il giorno dopo!" E' la dichiarazione rilasciata dalla consigliera regionale di Fratelli d'Italiaa margine della Commissione Bilancio.