Nuovo Ospedale di Andria :firmato il protocollo d’intesa col Ministero della Salute per la realizzazione

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano haper lae il nuovo Monoblocco del Policlinico Riuniti di Foggia. I due interventi saranno per un importo complessivo di 424.000.000 euro, di cui 402.800.000 euro a carico dello Stato e 21.200.000 euro a carico della Regione. Lo strumento è quello dell'art. 20 della legge nazionale 67/1988 per il finanziamento degli interventi di ammodernamento e riqualificazione del Servizio sanitario regionale. "Prosegue – spiega il presidente della Regione Puglia,– l'impegno della Regione per creare una rete di nuovi ospedali che andranno a sostituire strutture vetuste. Dopo Monopoli-Fasano e il San Cataldo di Taranto, presto potranno partire anche i cantieri del nuovo ospedale di Andria e del Monoblocco dei Riuniti a Foggia, anche grazie alla collaborazione con gli enti locali. Con il protocollo di oggi ci sarà la disponibilità di finanziamenti certi e potranno partire le procedure per gli appalti". Mentre, il vicepresidente e assessore alla Sanità, Raffaele Piemontese ha aggiunto : "Lavoriamo senza sosta anche ad agosto, abbiamo lasciato i conti in ordine e intendiamo lasciare cantieri pronti a partire per l'ammodernamento della rete ospedaliera così come abbiamo programmato. Ringrazio i tecnici che si sono impegnati per questo risultato". In particolare, 60.800.000 euro sono stati stanziati dallo Stato per il Monoblocco del Policlinico Riuniti di Foggia eA carico della Regione, corrispondente al 5% dell'importo complessivo, ci sono 21.200.000 euro (suddivisi in 3.200.000 euro per il Monoblocco del Policlinico Riuniti di Foggia e