Nuove connessioni aeree tra Puglia, Albania e Montenegro

Ilpresso la sede diin Viale Enzo Ferrari asi svolgerà l'incontro di lancio del progetto di cooperazione transfrontaliera "ON CLOUD NINE - cONnecting CLOse and Unexplored Destinations with New INter-Adriatic transport sErvices", finanziato per 1.441.800,00 euro dal, a valere sulla prima call. Capofila del progetto è Aeroporti di Puglia S.p.A. Gli altri partner di progetto sono:Il progetto ON CLOUD NINE, finanziato sull'Asse 4, mira a creare nuove connessioni tra la Puglia e l'Albania e tra la Puglia ed il Montenegro tramite l'avvio in via sperimentale delleIl progetto vuole in questo modo, da un lato, generare nuove opportunità di sviluppo e crescita dei territori coinvolti e, dall'altro, contribuire ad abbattere le barriere riguardanti la circolazione delle persone nei Paesi partner rafforzandone la crescita economica e incoraggiando la cooperazione nel bacino adriatico. Le azioni previste dal progetto riguardano:Il principale risultato atteso è il potenziamento della mobilità dei passeggeri nell'area del programma, attraverso lo sviluppo e il perfezionamento di nuove soluzioni di trasporto transfrontaliero, sostenibile e integrato. L'implementazione del progetto è stata accolta con entusiasmo dalla Regione Puglia. L'Assessore regionale ai Trasporti e Lavori Pubbliciha sottolineato che"Da sempre guardiamo con attenzione allo sviluppo di connessioni rapide e efficaci che migliorino la circolazione di persone e merci tra Paesi per i quali l'Adriatico non può rappresentare un elemento di separazione" ha dichiarato il, Presidente di Aeroporti di Puglia. "In questo ambito è quanto mai utile disporre di validi strumenti di cooperazione, come il progetto On Cloud Nine: avvalersi delle opportunità offerte da progetti di questa valore, facilita la fase di avvio e l'auspicabile consolidamento, di collegamenti aerei che avvicinino le nostre comunità, legate da storici e quanto mai solidi rapporti di collaborazione."