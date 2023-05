Nuova fermata ferroviaria nei pressi dell’Ospedale “Mons. Dimiccoli” di Barletta”

"Finalmente la Giunta Regionale ha espresso l'assenso per il Progetto Definitivo dell'elettrificazione e potenziamento dellae della realizzazione dellaafferma il Consigliere regionale e Capogruppo di Azione,. "Questo è un traguardo che ho fortemente perseguito fin dal 2015 e che, anche grazie alla collaborazione fattiva dell'Assessore Maurodinoia, di RFI e dell'Amministrazione comunale di Barletta, vedrà la luce entro la fine del 2025. Mi sono impegnato, facendomi portavoce delle istanze dei cittadini, nella consapevolezza che la realizzazione di questo progetto avrà ripercussioni positive sui viaggiatori della nostra provincia e soprattutto di quelli delle comunità interne che, dal punto di vista del trasporto pubblico, sono maggiormente isolate rispetto agli utenti dei comuni della fascia costiera. Inoltre – prosegue– sarà agevolato il collegamento con l'Ospedale di Barletta che, in quanto collocato fuori dal centro urbano, è difficilmente raggiungibile per chi non ha un'automobile. Sarò vigile nelle sedi Istituzionali competenti affinché questo fondamentale progetto sia realizzato nei tempi previsti", conclude il