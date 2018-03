Non è vero ma ci credo

Si avvia verso il gran finale la seconda edizione della rassegna teatrale dedicata a(1868-1938) fondatore del Teatro divenuto Comunale di. La rassegna è stata organizzata dalla collaborazione tra ladallae dallIlprossimo torna a Canosa, ladi Taranto che porta in scena la commediascritta danel 1942. La commedia parla del commendatoretormentato dalla superstizione. I suoi affari non vanno bene e lui ritiene che la colpa sia di un suo impiegato,cui attribuisce un influsso malefico. Anche in famiglia ci sono problemi: sua figlia Rosina si è innamorata di un giovane impiegato, che il commendatore ritiene non all'altezza della ragazza. All'improvviso, però, la fortuna sembra ricordarsi del commendator Savastano; in azienda con l'arrivo di un giovane,gobbo, gli affari cominciano di colpo ad andar bene. Anche la figlia del commendatore sembra aver ritrovato la serenità, il giovane di cui era perdutamente innamorata è diventato un lontano ricordo. Tutto sembra filare liscio fino a quando Alberto Sammaria confessa al commendatore di essersi innamorato di Rosina e per questo motivo è costretto a dare le dimissioni. Il commendatore è disperato, ma troverà una soluzione: convincerà sua figlia a sposare Sammaria. Dopo un iniziale resistenza, la ragazza si convince, ma un incubo sconvolge i sogni del commendatore: che i suoi nipotini ereditino il difetto fisico di Sammaria. Il matrimonio si celebra, ma il commendatore non riesce ad allontanare i suoi timori e comunica ai ragazzi la sua intenzione di invalidare le nozze; ma a questo punto ci sarà il colpo di scena finale. Sul palcoscenico, ladidiretta da, rappresenterà le conseguenze, in chiave esilarante del paradosso che spesso confonde l'apparenza e la sostanza. Da sempre cultrice della migliore tradizione drammaturgica partenopea, con la commedia di De Filippo,indagherà le fobie e le contraddizioni dell'animo umano, collegate con il culto esasperato della superstizione. La commedia avrà inizio allementre i biglietti possono essere acquistati sia la sera stessa o nei prossimi giorni presso la biglietteria deldallealleo prenotati telefonando alle utenze 3attive per ulteriori informazioni.