Politica

Nessun canosino al Consiglio Regionale della Puglia

Sono otto i consiglieri eletti della BAT

BAT - martedì 25 novembre 2025 11.11
Nessun canosino siederà al consiglio regionale della Puglia nel prossimo quinquennio 2025-2030. La candidata Morra Letizia(M5S) è stata la più votata a Canosa di Puglia con 1.157 preferenze e nella BAT per i pentastellati con 1.609. Mentre, il professore Caserta Pier Paolo per Puglia Pacifista e Popolare ha ottenuto 83 voti a Canosa di Puglia. Sono otto i consiglieri eletti della BAT al consiglio regionale, 5 di maggioranza della coalizione Decaro e 3 di opposizione del centrodestra. In attesa di ufficializzazione, i consiglieri di maggioranza eletti sono: la tranese Debora Ciliento (Partito Democratico)con 8.417 preferenze; il barese Domenico De Santis (Partito Democratico)con 6.710 preferenze; l'andriese Giovanni Vurchio (Partito Democratico) con 3.564 preferenze; il biscegliese Nicola Rutigliano (lista Decaro Presidente) con 2.972 preferenze e il barlettano Ruggiero Passero (lista Per la Puglia), il più suffragato con 10.030 voti. I tre consiglieri di opposizione del centrodestra sono : la biscegliese Antonia Spina (Fratelli d'Italia) con 4.630 preferenze; il tranese Andrea Ferri (Fratelli d'Italia)con 4.549 preferenze e il barlettano Marcello Lanotte (Forza Italia) con 6.175 preferenze.
