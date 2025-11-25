Nessun canosino al Consiglio Regionale della Puglia

Nessun canosino siederà al consiglio regionale della Puglia nel prossimo quinquennio 2025-2030. La candidataè stata la più votata a Canosa di Puglia cone nella BAT per i pentastellati conMentre, il professoreper Puglia Pacifista e Popolare ha ottenuto 83 voti a Canosa di Puglia. Sono otto i consiglieri eletti della BAT al consiglio regionale, 5 di maggioranza della coalizione Decaro e 3 di opposizione del centrodestra. In attesa di ufficializzazione, i consiglieri di maggioranza eletti sono: la tranese(Partito Democratico)conpreferenze;il barese(Partito Democratico)conpreferenzel'andriese(Partito Democratico) conpreferenze;il biscegliese(lista Decaro Presidente) conpreferenze e il barlettano(lista Per la Puglia), il più suffragato convoti. I tre consiglieri di opposizione del centrodestra sonola biscegliese(Fratelli d'Italia) conpreferenzeil tranese(Fratelli d'Italia)conpreferenzee il barlettano(Forza Italia) conpreferenze.