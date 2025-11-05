Necessario dare valore ai Comuni della BAT, trascurati da chi ha governato la Regione per vent’anni

Per, candidato al Consiglio Regionale della Puglia con Fratelli d'Italia, non c'è stata alcuna attenzione politica nei confronti di Margherita di Savoia, San Ferdinando e Trinitapoli. Da quando ha mosso i primi passi, la campagna elettorale diha puntato sulla centralità della BAT. Obiettivo del commercialista andriese è, infatti, restituire dignità senza campanilismi a tutta la Sesta provincia. Un territorio complesso e dalle diverse anime, come emerge dagli incontri che sta conducendo e dall'ascolto dei cittadini.- sostiene- perché c'è una connotazione geografica, culturale, sociale ed economica a destra del fiume e una a sinistra. Quest'ultima - spiega - corrisponde con i Comuni che possiamo definire "ex foggiani". L'altra sponda, invece, faceva capo alla Provincia di Bari». Differenze che si trascinano ancora oggi, secondo il candidato che. «Se ci focalizziamo sulla destra dell'Ofanto - continua -, si aggiungono le differenze tra le città dell'entroterra e quelle della fascia costiera. Le prime (Andria, Minervino Murge,Spinazzola) hanno. Le seconde, invece, sono ulteriormente divise dall'Ofanto: da una parte Margherita di Savoia, dall'altra Barletta, Trani e Bisceglie».«È evidente che chi ha governato la Regione in questi vent'anni non ha avuto interesse per Margherita di Savoia, Minervino Murge, San Ferdinando, Spinazzola e Trinitapoli, solo presappochismo generato dallo scarso interesse e dalle precarie interlocuzioni. Questi cittadini si sentono abbandonati, come fossero la periferia della regione, scoraggiati perché coinvolti soltanto durante le campagne elettorali. Basti pensare - dichiara- all'Per questo sono desiderosi di attenzione. Non lo dico per piaggeria, ma la figura politica percepita in queste realtà territoriali è Francesca Ventola, già consigliere regionale con Fratelli d'Italia, ora europarlamentare».Oltre ad una chiara matrice federiciana, ci sono anche stessi problemi, comeperò, può essere volano per il suo sviluppo. «Abbiamo Castel del Monte che, insieme ad altre eccellenze dell'area, è un fiore nel deserto. L'impegno che assumerei se fossi eletto al Consiglio Regionale della Puglia, sarebbe quello di connettere questi punti di interesse e valorizzarli agli occhi del Mondo. Lo sviluppo turistico permetterebbe di fare passi avanti dal punto di vista sociale, economico e civile. Perché la BAT - conclude- è un territorio che ha bisogno di essere rilanciato».