Carabinieri a cavallo
Cronaca

Natale in sicurezza: i Carabinieri intensificano i controlli

Programmato un articolato piano di servizi

BAT - mercoledì 24 dicembre 2025 17.40
In vista delle imminenti festività natalizie, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Barletta Andria Trani ha programmato un articolato piano di servizi finalizzato al rafforzamento della sicurezza su tutto il territorio provinciale. Accanto ai servizi ordinari di controllo del territorio svolti dall'Arma territoriale, è stato previsto l'impiego di reparti specializzati, tra cui le Squadre di Intervento Operativo (SIO) e i Cacciatori di Puglia che operano a supporto delle Stazioni e Compagnie presenti sul territorio provinciale. Nelle scorse settimane, anche il 4° Reggimento Carabinieri a Cavallo ha fornito un significativo contributo operativo nell'ambito di servizi coordinati di rastrellamento per il contrasto della criminalità diffusa nelle aree rurali e boschive. Le attività hanno interessato, in modo specifico, il Parco Naturale Regionale del Fiume Ofanto e il Parco Nazionale dell'Alta Murgia, consentendo il rinvenimento, parzialmente disassemblati, di 16 autoveicoli, un escavatore e un autocarro, presumibilmente oggetto di attività illecite. Gli stessi sono stati impegnati anche in servizi di pattugliamento nelle aree urbane e nelle zone pedonali delle tre città capoluogo della provincia, con particolare attenzione ai centri storici, ai luoghi di maggiore afflusso e ai principali punti di aggregazione. La presenza dei militari ippomontati, oltre a rafforzare l'azione di prevenzione e vigilanza, rappresenta un elemento di prossimità e rassicurazione per la cittadinanza. I servizi a cavallo, infatti, consentono un efficace controllo del territorio anche in contesti complessi e affollati, contribuendo al contempo a favorire un clima di serenità, partecipazione e vicinanza istituzionale, particolarmente apprezzato dalle famiglie e dai più piccoli durante il periodo natalizio.
Altri contenuti a tema
